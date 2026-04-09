Zamknięte beta testy World of Tanks: HEAT startują 16 kwietnia

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Studio Wargaming ogłosiło dziś, że World of Tanks: HEAT, nowy niezależny tytuł oparty na taktycznych bitwach czołgów, wydany w modelu free-to-play, wejdzie w etap zamkniętych testów beta od 16 do 20 kwietnia na platformach PC (Steam i Wargaming Game Center), Steam Deck, PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz Nvidia GeForce NOW. Akcja World of Tanks: HEAT ma miejsce w alternatywnej rzeczywistości w okresie po II wojnie światowej i przynosi znaną z serii rozgrywkę na znacznie bardziej dynamiczne pola bitew. Gracze wcielają się w rolę Agentów o unikalnych umiejętnościach, których wykorzystanie może odmienić losy starcia. Każdy z nich dowodzi eksperymentalnymi pojazdami, które pełnią taktyczną rolę podczas walki. Przewagę w starciu daje możliwość pełnego rozwoju dzięki zaawansowanemu arsenałowi, modułom pancerza oraz elementom kosmetycznym.







W trakcie zamkniętych testów beta, gracze będą mogli wypróbować szeroki wachlarz czołgów i Agentów, oferujących zróżnicowane style gry w ramach trzech podstawowych ról: Obrońcy, Atakującego i Strzelca wyborowego. W becie dostępne będą cztery tryby gry PvP rozgrywane na ośmiu mapach:

• Hardpoint [Umocniony punkt] (5v5) – przejmij, broń i utrzymuj serię dynamicznie zmieniających się baz.

• Control [Kontrola] (5v5) – zdobądź i utrzymaj pojedynczą strefę.

• Kill Confirmed [Zabójstwo potwierdzone] (5v5) – pokonuj przeciwników i zdobywaj ich znaczniki lub przejmuj znaczniki sojuszników, aby zablokować przeciwnika.

• Conquest [Podbój] (10v10) – większe drużyny i liczne punkty kontroli tworzą rozległe, dynamiczne pole bitwy.

World of Tanks: HEAT zostało stworzone na autorskim silniku graficznym studia Wargaming. Na premierę gra wystartuje równocześnie na PC (Wargaming Game Center i Steam), a także na platformach PlayStation®5, Xbox Series X|S, Steam Deck oraz Nvidia GeForce NOW z pełną cross-progresją i cross-platformowo.



Zapisy do zamkniętych testów beta dostępne pod adresem: beta.wotheat.com.



























źródło: Info Prasowe - Wargaming