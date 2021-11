Zaprojektuj własną tapetę z ADATA

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ADATA Creates Legends - pod takim szyldem ADATA startuje z najnowszą kampanią promującą produkty nowej generacji dla twórców, artystów i profesjonalistów. W tym celu znany producent dysków i pamięci przygotował wyjątkowy konkurs na Instagramie, w którym można wygrać najnowsze pamięci DDR5, dysk z serii LEGEND 750 oraz kultowy SE800. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą stworzyć własną, unikalną tapetę na telefon i udostępnić post z hashtagiem #AdataCreatesLegends oraz oznaczyć @adataglobal i @mister_fred_berlin. Autorzy najbardziej interesujących propozycji będą mieli szansę wygrać moduł pamięci ADATA DDR5-4800 16GB U-DIMM, dysk półprzewodnikowy LEGEND 750 PCIe 3.0 M.2 2280 lub zewnętrzny dysk półprzewodnikowy SE800. Konkurs na Instagramie potrwa od 10 listopada do 10 grudnia 2021 roku.







Poznaj produkty z serii ADATA Creates Legends

ADATA w ramach kampanii Creates Legends stawiając na twórców, artystów i profesjonalistów, promuje tym samym swoje najnowsze produkty.



Dyski SSD ADATA LEGEND 740 i 750

Dyski SSD ADATA LEGEND 740 i 750 wykorzystują PCIe Gen3 x4 i NVMe 1.3, zapewniające stałe prędkości odczytu i zapisu, odpowiednio do 2500/2000 i 3500/3000 MB na sekundę, dając twórcom i innym osobom wydajność, która pozwoli pracować im bez ograniczeń. Ich specyfikacje M.2 2280 obsługują najnowsze platformy Intel i AMD, umożliwiając tworzenie i produkcję na najnowszych komputerach, w tym stacjonarnych i laptopach. Dla użytkowników poszukujących jeszcze większego wzrostu wydajności, LEGEND 840 korzysta z PCIe Gen4 x4 i NVMe 1.4, oferując prędkości odczytu i zapisu do 5000/4500 MB na sekundę.



Pamięć ADATA DDR5-4800

Moduł pamięci ADATA DDR5-4800 podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej w zakresie wydajności pamięci. Zapewnia on większą przepustowość na rdzeń procesora i osiąga częstotliwości do 4800MT/s. Struktura DDR5 DRAM pozwala na zwiększenie ilości grup i banków pamięci. Obecnie dostępne są pojemności: 8, 16 lub 32 GB, w przyszłości przewiduje się je jeszcze zwiększyć. Co więcej, pamięć wyposażona jest w układ PMIC (Power Management Integrated Circuit) oraz ECC (Error Correcting Code), co zapewnia optymalną stabilność systemu.



ADATA Premier Extreme SDXC SD 7.0 Express Card

Dzięki najnowszej specyfikacji SD 7.0, karta ADATA Premier Extreme SD 7.0 Express Card daje użytkownikom rewolucyjną kartę pamięci, która obsługuje PCIe i NVMe, dzięki czemu bardziej przypomina mini SSD. Dzięki obsłudze PCIe Gen3 x1 i NVMe, karta ta zapewnia wydajność odczytu i zapisu do 800/700MB/s, czyli około 1.5 raza szybciej niż dyski SSD SATA. W porównaniu z kartami SD UHS-II i SD UHS-I jest to odpowiednio około 2.7 i 8 razy szybciej.



Więcej informacji na temat kampanii oraz produktów dla twórców znajdziesz na stronie internetowej: https://event.adata.com/AdataCreatesLegends/pl/.













Źródło: Info Prasowe / ADATA