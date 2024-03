Ze smartfonem w kosmosie – lekcja w ramach programu „Stacja Galaxy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci” to nowy program edukacyjny Samsung, który wspiera bezpieczeństwo online oraz higienę cyfrową dzieci. Dzisiaj uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście mogli wziąć udział w lekcji pokazowej, poprowadzonej w oparciu o scenariusz przygotowany przez ekspertów programu. W ramach zajęć pt. „Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci” dzieci mogły m.in. zbudować własny smartfon oraz wyposażyć go w niezbędne funkcje – i to bez korzystania z technologii. rogram „Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci” skierowany jest do dzieci w wieku 7-9 lat, do ich rodziców, opiekunów, a także do nauczycieli i szkół.







Celem programu jest kształtowanie odpowiedzialnej postawy dzieci i dorosłych w cyfrowym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania mobilnych urządzeń. Inicjatywa jest uzupełnieniem treści z zakresu edukacji cyfrowej zawartych w podstawie programowej w szkołach. Dzisiaj, podczas oficjalnego wydarzenia w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie, zaproszeni goście mogli dowiedzieć się, na czym dokładnie skupia się program, jakie zasoby udostępnia oraz jakie korzyści mogą odnieść szkoły, uczniowie oraz nauczyciele, dzięki udziałowi w nim. W trakcie spotkania wystąpili następujący goście: Hanna Krupa – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima, Conor Pierce – Prezes Samsung Electronics Polska, Iwona Krop-Machalica – Dyrektor Departamentu Wychowania i Profilaktyki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wioletta Krzyżanowska – Mazowiecka Kurator Oświaty, Katarzyna Hernandez – Dyrektorka Zespołu Edukacji Cyfrowej i Bezpieczeństwa w sieci, Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka, Barbara Leśniczak – Kierownik Zespołu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej NASK – Państwowy Instytut Badawczy, Andrzej Dulka – Prezes Zarządu, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Szymon Wójcik – Koordynator Zespołu Badawczego, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.



Ze smartfonem w kosmosie

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy goście udali się do sali lekcyjnej, aby wziąć udział w lekcji pokazowej w oparciu o scenariusz przygotowany przez nauczycieli i ekspertów programu. Lekcję pt. „Ze smartfonem w kosmosie” poprowadziła Agnieszka Chomicka-Bosy, nauczycielka i trenerka kompetencji cyfrowych.



Zajęcia osadzone były w konwencji podróży po kosmosie w towarzystwie dziecięcych bohaterów Stacji Galaxy – Netki i Webera. Podczas zajęć uczniowie III klasy szkoły podstawowej odwiedzali kolejne kosmiczne stacje i wykonywali zadania. Pierwsze z nich to zbudowanie własnego smartfonu, a następnie spersonalizowanie jego wyglądu oraz wyposażanie w kolejne funkcje. Uczniowie mogli także zainstalować aplikacje – ale tylko takie, które były im naprawdę niezbędne (np. robienie zdjęć, wideo, czy aplikacje do komunikacji). A to wszystko w modelu offline, bez użycia technologii. Z tak przygotowanymi telefonami dzieci mogły ruszyć w galaktyczną podróż, podczas której poznawały kosmiczne zwierzęta, lokalne zwyczaje czy próbowały różnych przysmaków. Na zakończenie dzieci dowiedziały się m.in. dlaczego tak ważne jest, aby smartfon odpowiednio zabezpieczyć, a w efekcie same stworzyły takie symboliczne zabezpieczenia.



Konkurs dla aktywnych szkół

Jeszcze do 31 marca br. szkoły podstawowe mogą zgłaszać się do programu „Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci”. Już teraz do inicjatywy zarejestrowało się 148 szkół z całej Polski. Obecnie trwają szkolenia nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć Stacji Galaxy w szkołach z dziećmi klas I-III. Szkoły uczestniczące otrzymają na zakończenie certyfikat udziału w programie „Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci”.



Dla najbardziej aktywnych szkół przewidziano także nagrody rzeczowe. Placówki będą mogły wziąć udział w specjalnym konkursie pod hasłem „Aktywna Stacja Galaxy”. 10 najaktywniejszych szkół otrzyma nagrody w postaci wyposażenia przestrzeni klasy, na które składa się zestaw: 15 tabletów Tab S9 FE oraz interaktywny filpchart Samsung Fl!p 2. Konkurs trwa do 10 maja br. Pierwszym warunkiem, który musi spełnić szkoła zainteresowana udziałem w konkursie, jest rejestracja w programie: stacjagalaxy.pl/rejestracja. Regulamin oraz szczegóły konkursu można znaleźć na stronie: stacjagalaxy.pl



Program „Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci” został objęty patronatem Ministra Edukacji, Ministra Cyfryzacji oraz NASK. Partnerem jest Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog.





























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG