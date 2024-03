Zekken rozpoczyna współpracę z Razer

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer ogłosiła dołączenie Zachary’ego “zekken” Patrone’a do swojej elitarnej drużyny esportowych zawodników. Zekken jest uważany za jednego z najzdolniejszych młodych talentów w grach typu FPS. W rozgrywkach Valorant, grając agentami: Jett oraz Raze, prezentuje wyjątkowe umiejętności i efektowne zagrania. Jego posunięcia odegrały kluczową rolę w zwycięstwach doprowadzając drużynę do złota podczas AfreecaTV Valorant League 2023. Zekken pochwalić się może aż 53 zabójstwami w wielkim finale, co przełożyło się na uzyskanie współczynnika 1.17 KD.







Zekken, jako członek Team’u Razer, będzie częścią prężnie rozwijającej się społeczności e-sportowców, która aktywnie kształtują gamingową linię Razera, i która, testując nowe produkty, przekazują opinie na temat ich designu, cech i funkcjonalności. ego opinie odgrywają kluczową rolę w rozwoju wielokrotnie nagradzanego portfolio e-sportowych urządzeń peryferyjnych Razer. Zekken będzie również wyposażony w pełen zestaw wysokowydajnych e-sportowych urządzeń peryferyjnych Razer, w tym klawiatury Razer Huntsman V3 Pro, zestawu słuchawkowego Razer BlackShark V2 i myszki Razer Viper.



Zekken dołącza do grona zawodników Team Razer, w tym pierwszego na świecie, czterokrotnego mistrza świata League of Legends, Lee "Faker" Sang-hyeok i mistrzowskiej drużyny ESL Pro League Season 18, Mouz.



Źródło: Info Prasowe - Razer