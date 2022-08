Zestawy głośnomówiące NAVITELR z transmiterem FM i Bluetooth

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITE wprowadza do sprzedaży trzy modele zestawów głośnomówiących – BHF02 BASE, BHF04 MAX, BHF06 PRO. Akcesoria charakteryzują m.in. wbudowane porty ładowania Quick Charge, kolorowe podświetlenie, transmiter FM oraz technologia odpowiadającą za wysoką jakość dźwięków. Zestawy głośnomówiące zostały wyposażone w transmiter FM oraz Bluetooth 5.1, który umożliwia łączność smartfonu z radiem samochodowym i odtwarzanie muzyki, podcastów lub innych plików audio z aplikacji na telefonie. Obsługiwane profile Bluetooth to A2DP, AVRCP, HFP i HSP, natomiast odległość transmisji wynosi do 10 metrów w linii prostej, a do 5 metrów, jeśli są przeszkody. Pliki mogą być odtwarzane także z karty microSD oraz dysku USB, np. pendrive. Wystarczy włożyć wybrany nośnik do gniazda, a odtwarzanie plików rozpocznie się automatycznie.







W modelu BHF06 PRO dodano również wyjście AUX umożliwiające połączenie akcesorium np. z telefonem za pomocą kabla mini jack (3.5 mm). Wszystkie urządzenia obsługują formaty plików MP3, WMA, WAV i FLAC. Producent uwzględnił w zestawach porty szybkiego ładowania, rozszerzając tym samym ich funkcjonalność. Model BH02 BASE wyposażono w złącze USB-A z obsługą Quick Charge 3.0, natomiast BHF04 MAX i BHF06 PRO w złącza USB-A z obsługą Quick Charge 3.0 oraz USB-C z obsługą Power Delivery 18W. Akcesoria są kompatybilne z następującymi standardami szybkiego ładowania: QC3.0, QC2.0, Huawei FCP, Samsung AFP, Apple 2.4.



Urządzenia wzbogacono o wyświetlacze LED, a także kolorowe podświetlenia – model BHF02 BASE niebieskie, BHF04 MAX i BHF06 PRO kolejno 7 i 8 kolorów do wyboru. Wbudowany mikrofon umożliwia wygodne korzystanie z zestawów głośnomówiących. Po otrzymaniu połączenia przychodzącego podczas słuchania muzyki, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb głośnomówiący. Aby odebrać i zakończyć połączenie, wystarczy nacisnąć przycisk. Mikrofon obsługuje technologię tłumienia szumów, aby skutecznie redukować hałasy. Dla poprawy jakości dźwięku zastosowano również technologię DSP, która odpowiada za zapewnienie bardziej realistycznych dźwięków, bez zbędnych zakłóceń. Akcesoria wspierają dodatkowo obsługę asystentów głosowych Siri/Google, a także umożliwiają pomiar napięcia akumulatora.



Najbardziej zaawansowany model, BHF06 PRO umożliwia ponadto parowanie Bluetooth jednocześnie z dwoma smartfonami, synchronizację czasu poprzez Bluetooth, podbicie basu oraz zabezpieczanie nadnapięciowe/przetężeniowe/zwarciowe.



Zestawy głośnomówiące Navitel BHF02 BASE, BHF04 MAX i BHF06 PRO są już do nabycia w sieciach sklepów z elektroniką użytkową oraz serwisie Allegro, w cenach 79, 99 i 129 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / NAVITEL