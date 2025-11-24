Zniżki Black Week na routery ZTE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Coraz dłuższe, jesienne wieczory sprzyjają korzystaniu z domowej sieci, dlatego marka ZTE przygotowała specjalną ofertę na Black Friday. W ramach promocji dostępnych jest 12 modeli routerów ZTE w obniżonych cenach do nawet 300 PLN. W listopadowej promocji znalazły się gorące nowości, jak ZTE U30 Air 5G, ZTE G50 5G, czy wreszcie flagowy ZTE G5 Ultra 5G, ale też sprawdzone, uznane modele (np. ZTE U50 5G, ZTE MC888 Pro 5G). Wśród przecenionych urządzeń znajdują się routery z każdej kategorii: mobilne, stacjonarne, zewnętrzne ODU, a także urządzenia Wi-Fi.







O 300 PLN mniej zapłacimy za ZTE G5 Ultra 5G, czyli flagowy router na 2025 rok, który oferuje prędkości 5G do 4.29 Gb/s oraz trójzakresowe Wi-Fi 7 BE19000. Wyposażony jest również w potężne anteny o zysku do 13 dBi, a także autorską technologię ZTE Antenna AI, dzięki którym cechuje się nawet o 25% lepszymi transferami w lokalizacjach ze słabym pokryciem sygnałem. Router oferuje też dwa porty 2.5G, złącza TS9 dla anten zewnętrznych, a także współpracuje z Easy Mesh oraz umożliwia zdalne zarządzanie przez aplikację Smart Life. Obecność modułu NFC pozwala na szybkie podłączenie smartfona z Androidem.



Nowy mobilny router ZTE U30 Air 5G w promocji można kupić 100 zł taniej, co czyni go najtańszym routerem mobilnym 5G w oficjalnej polskiej dystrybucji. Obsługuje on tryby 5G, oferując prędkości pobierania do 1.83 Gb/s, co pozwala komfortowo prowadzić wideokonferencje, streamować w 4K i grać online bez opóźnień; dwuzakresowe Wi-Fi do 867 Mb/s z MIMO 2×2 i obsługą 10 urządzeń gwarantuje stabilne połączenie. Bateria 4500 mAh zapewnia do 10 godzin pracy, dzięki czemu kompaktowy (72.8 × 140 × 12.5 mm) i lekki router idealnie sprawdza się w podróży – wystarczy włożyć kartę SIM, włączyć urządzenie i korzystać z szybkiego Internetu gdziekolwiek jesteś.



Najnowszy stacjonarny router ZTE G50 5G w promocji z okazji Black Friday kosztuje 150 PLN mniej. Oferuje on prędkości 5G do 2.92 Gb/s oraz Wi-Fi 7 osiągające 3570 Mb/s, co pozwala na szybkie pobieranie, płynny streaming 4K i obsługę nawet 128 urządzeń w domu lub biurze. Dwanaście anten o zysku do 13 dBi wzmacnia sygnał nawet o 40%, a dwa porty 2.5G oraz możliwość łączenia przepustowości 5G/LTE z WAN zapewniają elastyczną pracę. Czterordzeniowy chipset ARM gwarantuje stabilność, a moduł NFC ułatwia szybkie parowanie ze smartfonami, a aplikacja ZTE Smart Lite pozwala wygodnie zarządzać siecią.



Wszystkie routery ZTE znajdziecie w oficjalnym sklepie ZTEshop.pl, a także innych, autoryzowanych sieciach detalicznych.

















źródło: Info Prasowe - ZTE