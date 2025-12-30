Znowu laptop? QOOBE ma coś tańszego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jeśli w najbliższej perspektywie macie w planach zakup komputera, warto rozważyć coś innego niż laptop. Te komputery są dziś naszym najczęstszym towarzyszem w domach. Są małe, poręczne i zwykle bardziej oszczędne w pobór energii niż ich duże, pecetowe odpowiedniki. Ale w ostatnich latach coraz bardziej popularne stają się sprzęty typu mini PC. Ich mobilność, wydajność i zapotrzebowanie na prąd może miło zaskoczyć nawet posiadaczy laptopów. Jako przykład może nam posłużyć model QOOBE U155H. W środku tego małego urządzenia można znaleźć układ Intel Core Ultra 7-155H, aż 32 GB pamięci RAM oraz nawet do 1TB miejsca na dysku. Taka specyfikacja pozwala nie tylko skorzystać z podstawowych narzędzi biurowych, ale także wykorzystać QOOBE U155H jako narzędzie rozrywki. Wiele dostępnych portów sprawia, że ten mini PC jest bardzo funkcjonalnym, różnorodnym narzędziem.







Co ważne, mimo dużych możliwości nadal potrafi oszczędzać dla nas pieniądze. Wskazuje na to np. TDP, czyli wskaźnik określający maksymalną ilość ciepła (w watach), jaką procesor generuje pod pełnym obciążeniem. W przypadku układu Intel Core Ultra 7-155H to 28W. Dla porównywalnego procesora Intel Core i7-13620H, używanego w laptopach w tym progu cenowym, TDP to 45W. Układ zastosowany w mini PC od QOOBE jest też bardziej wydajny pod kilkoma innymi względami w sprzęcie za podobną kwotę.



To dobrze pokazuje, że zastosowanie takich urządzeń może być bardziej opłacalne względem laptopów. Nawet jeśli liczymy koszta takiego mini PC z dokupionym ekranem (np. 15-calowy Blackview Table 8). Jednocześnie urządzenia QOOBE mają ogromna mobilność oraz dużą wydajność, którą łączą z niewielkimi rozmiarami, pozwalającymi także na oszczędność miejsca.



Model QOOBE U155H można kupić za niecałe 3674 PLN, ale marka ta oferuje także tańsze sprzęty. Wśród nich chociażby QOOBE SUC N150 za jedyne 1099 PLN, z 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB miejsca na szybkim dysku SSD PCIe NVMe. W tym przypadku TDP zastosowanego tam układu to raptem 6W, co może przełożyć się na jeszcze większe oszczędności.











źródło: Info Prasowe - QOOBE