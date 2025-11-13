Zwycięzcy pierwszej edycji europejskiego konkursu ’Solve for Tomorrow’

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Samsung ogłosiła zwycięzców pierwszej edycji europejskiego konkursu „Solve for Tomorrow”, przełomowej inicjatywy, której celem jest wspieranie młodych innowatorów w kreatywnym rozwiązywaniu globalnych wyzwań z wykorzystaniem technologii. Konkurs, który po raz pierwszy odbył się w formie stacjonarnej w Mediolanie, zgromadził dziesięć zespołów finalistów z całej Europy, a jego zwieńczeniem było wyłonienie pięciu zwycięskich drużyn. Wydarzenie z udziałem 60 osób obejmowało dynamiczne prezentacje pomysłów, warsztaty i zajęcia kulturalne. Do finalistów dołączyli eksperci z firmy Samsung i z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) zaangażowani we wspólną inicjatywę „Together for Tomorrow, Enabling People”.







Jej celem jest angażowanie młodego pokolenia i wywieranie pozytywnego wpływu na świat poprzez sport i technologię. Eksperci pełnili rolę mentorów zespołów, podkreślając znaczenie projektów młodzieżowych wykorzystujących innowacje i aktywność sportową do rozwiązywania problemów społecznych. Temat „Sport i technologia” odzwierciedla wspólne zaangażowanie firmy Samsung i MKOl w inspirowanie młodych ludzi do wprowadzania zmian poprzez łączenie jednoczącej siły sportu z najnowocześniejszymi innowacjami. Inicjatywa ta jest spójna ze strategią „MKOl Olympism365”, która wykorzystuje sport do promowania zrównoważonego rozwoju.



Polskę reprezentowała drużyna ExerTherapy: Filip Wargowiak i Juliusz Szokalski z Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi. Zespół zaproponował umieszczenie w szkole roweru stacjonarnego generującego energię elektryczną. Uczniowie mogliby pedałować, rozładowując emocje, poprawiając kondycję fizyczną, a przy tym generować energię do ładowania urządzeń, np. telefonów. Projekt promuje aktywność fizyczną, ekologiczne myślenie i praktyczne zastosowanie wiedzy z fizyki. Rower stacjonarny posłuży jako narzędzie edukacyjne i sposób na poprawę atmosfery w szkole.



Zwycięskie zespoły i ich innowacje

- „Curastep” – Raye i Sarah (Wielka Brytania): Inteligentne buty z biometrycznym systemem IoT, które pomagają pacjentom z cukrzycą i schorzeniami stóp utrzymać aktywność fizyczną.

- „Liova” – Evan i Simon (Francja): Ekologiczny power bank wykorzystujący komponenty ze starych urządzeń.

- „My Hormone” – Petra i Zara (Węgry): Kompleksowe źródło wiedzy na temat równowagi hormonalnej kobiet, wypełniające luki w zakresie zdrowia publicznego.

- „SkillFIT” – Alicia i Gabriel (Niemcy): Platforma oparta na sztucznej inteligencji, skupiająca się na poprawie przestrzegania zasad fair play na lekcjach wychowania fizycznego w szkołach.

- „VisionNex” – Jakub i Jakub (Czechy): Niedrogie inteligentne okulary, które przekładają obrazy na opis słowny, pozwalając osobom niedowidzącym na większą aktywność w swoim otoczeniu.



Benjamin Braun, Chief Marketing Officer w Samsung Electronics na Europę, oraz Cristina Mangiarotti, Italy’s Head of CRM and Media w Samsung Electronics podzielili się cennymi spostrzeżeniami na temat zarządzania projektami oraz kompetencji niezbędnych do ich skutecznej realizacji.



Finalistów wspierali również młodzi liderzy z MKOl: Berber Swart, Sofia Bonicalza, Nicolo Di Tulio i Paul Bayet, którzy pracowali ze studentami nad doskonaleniem umiejętności prowadzenia narracji oraz prezentowania i obrony swoich pomysłów. Program „Młodzi liderzy MKOl” (IOC Young Leaders) jest jedną z flagowych inicjatyw MKOl, której celem jest wzmacnianie pozycji młodych ludzi i inspirowanie ich do wprowadzania pozytywnych zmian poprzez sport. Projekt ten odzwierciedla misję MKOl oraz wizję strategii Olympism365.



O konkursie Samsung „Solve for Tomorrow”

Inicjatywa „Solve for Tomorrow” zachęca młodych innowatorów do opracowywania kreatywnych rozwiązań, odpowiadających na globalne wyzwania, z wykorzystaniem technologii. Europejski konkurs stanowi ważny krok w zaangażowaniu firmy Samsung w promowanie innowacji i wzmacnianie pozycji przyszłych liderów.

































źródło: Info Prasowe - SAMSUNG