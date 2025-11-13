2025-11-13 12:20
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
Zwycięzcy pierwszej edycji europejskiego konkursu Solve for Tomorrow

Obrazek Zwycięzcy pierwszej edycji europejskiego konkursu Solve for Tomorrow

Firma Samsung ogłosiła zwycięzców pierwszej edycji europejskiego konkursu „Solve for Tomorrow”, przełomowej inicjatywy, której celem jest wspieranie młodych innowatorów w kreatywnym rozwiązywaniu globalnych wyzwań z wykorzystaniem technologii. Konkurs, który po raz pierwszy odbył się w formie stacjonarnej w Mediolanie, zgromadził dziesięć zespołów finalistów z całej Europy, a jego zwieńczeniem było wyłonienie pięciu zwycięskich drużyn. Wydarzenie z udziałem 60 osób obejmowało dynamiczne prezentacje pomysłów, warsztaty i zajęcia kulturalne. Do finalistów dołączyli eksperci z firmy Samsung i z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) zaangażowani we wspólną inicjatywę „Together for Tomorrow, Enabling People”.



Jej celem jest angażowanie młodego pokolenia i wywieranie pozytywnego wpływu na świat poprzez sport i technologię. Eksperci pełnili rolę mentorów zespołów, podkreślając znaczenie projektów młodzieżowych wykorzystujących innowacje i aktywność sportową do rozwiązywania problemów społecznych. Temat „Sport i technologia” odzwierciedla wspólne zaangażowanie firmy Samsung i MKOl w inspirowanie młodych ludzi do wprowadzania zmian poprzez łączenie jednoczącej siły sportu z najnowocześniejszymi innowacjami. Inicjatywa ta jest spójna ze strategią „MKOl Olympism365”, która wykorzystuje sport do promowania zrównoważonego rozwoju.

Polskę reprezentowała drużyna ExerTherapy: Filip Wargowiak i Juliusz Szokalski z Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi. Zespół zaproponował umieszczenie w szkole roweru stacjonarnego generującego energię elektryczną. Uczniowie mogliby pedałować, rozładowując emocje, poprawiając kondycję fizyczną, a przy tym generować energię do ładowania urządzeń, np. telefonów. Projekt promuje aktywność fizyczną, ekologiczne myślenie i praktyczne zastosowanie wiedzy z fizyki. Rower stacjonarny posłuży jako narzędzie edukacyjne i sposób na poprawę atmosfery w szkole.

Zwycięskie zespoły i ich innowacje
- „Curastep” – Raye i Sarah (Wielka Brytania): Inteligentne buty z biometrycznym systemem IoT, które pomagają pacjentom z cukrzycą i schorzeniami stóp utrzymać aktywność fizyczną.
- „Liova” – Evan i Simon (Francja): Ekologiczny power bank wykorzystujący komponenty ze starych urządzeń.
- „My Hormone” – Petra i Zara (Węgry): Kompleksowe źródło wiedzy na temat równowagi hormonalnej kobiet, wypełniające luki w zakresie zdrowia publicznego.
- „SkillFIT” – Alicia i Gabriel (Niemcy): Platforma oparta na sztucznej inteligencji, skupiająca się na poprawie przestrzegania zasad fair play na lekcjach wychowania fizycznego w szkołach.
- „VisionNex” – Jakub i Jakub (Czechy): Niedrogie inteligentne okulary, które przekładają obrazy na opis słowny, pozwalając osobom niedowidzącym na większą aktywność w swoim otoczeniu.

Benjamin Braun, Chief Marketing Officer w Samsung Electronics na Europę, oraz Cristina Mangiarotti, Italy’s Head of CRM and Media w Samsung Electronics podzielili się cennymi spostrzeżeniami na temat zarządzania projektami oraz kompetencji niezbędnych do ich skutecznej realizacji.

Finalistów wspierali również młodzi liderzy z MKOl: Berber Swart, Sofia Bonicalza, Nicolo Di Tulio i Paul Bayet, którzy pracowali ze studentami nad doskonaleniem umiejętności prowadzenia narracji oraz prezentowania i obrony swoich pomysłów. Program „Młodzi liderzy MKOl” (IOC Young Leaders) jest jedną z flagowych inicjatyw MKOl, której celem jest wzmacnianie pozycji młodych ludzi i inspirowanie ich do wprowadzania pozytywnych zmian poprzez sport. Projekt ten odzwierciedla misję MKOl oraz wizję strategii Olympism365.

O konkursie Samsung „Solve for Tomorrow”
Inicjatywa „Solve for Tomorrow” zachęca młodych innowatorów do opracowywania kreatywnych rozwiązań, odpowiadających na globalne wyzwania, z wykorzystaniem technologii. Europejski konkurs stanowi ważny krok w zaangażowaniu firmy Samsung w promowanie innowacji i wzmacnianie pozycji przyszłych liderów.




źródło: Info Prasowe - SAMSUNG
