beyerdynamic DT 275 PRO - nowy model słuchawek

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Niemiecki specjalista w dziedzinie audio, firma beyerdynamic, rozszerza swoją popularną serię PRO o nowe słuchawki DT 275 PRO. Zaprojektowane z myślą o profesjonalnych użytkownikach, umożliwiają szybkie i wiarygodne ocenianie dźwięku nawet w hałaśliwych środowiskach. Nowe słuchawki nauszne łączą wysoką pasywną izolację akustyczną z konstrukcją, która czyni je poręcznym i wszechstronnym towarzyszem. Specjaliści audio często muszą szybko oceniać ścieżki dźwiękowe w wymagających warunkach akustycznych – na przykład podczas monitorowania dźwięku na planie, pracy w mobilnych środowiskach montażowych lub wykonywania szybkiej kontroli sygnału przy konsolecie mikserskiej. Hałas tła może zagłuszać istotne szczegóły audio, co wpływa na jakość decyzji produkcyjnych i mikserskich.







Model DT 275 PRO firmy beyerdynamic, to nowe słuchawki monitorujące stworzone specjalnie z myślą o takich wymaganiach. Dzięki wiodącej w branży pasywnej izolacji akustycznej DT 275 PRO umożliwiają wiarygodną ocenę sygnałów audio nawet w hałaśliwych środowiskach pracy. Inżynierowie FOH, twórcy treści, ekipy filmowe oraz DJ‑e mogą więc skupić się na tym, co najważniejsze: podejmowaniu świadomych decyzji na podstawie wyraźnie słyszalnych sygnałów audio, niezależnie od zewnętrznych rozpraszaczy.



Zaprojektowane z myślą o intensywnych dniach produkcyjnych

Mobilne realizacje stawiają wysokie wymagania nie tylko w zakresie monitoringu, lecz także komfortu i elastyczności. Dlatego DT 275 PRO powstały jako kompaktowy model nauszny. Ważąc mniej niż 200 gramów, pozostają wygodne nawet podczas długich sesji. Na czas transportu nauszniki można obrócić do wewnątrz, aby zaoszczędzić miejsce, co pozwala łatwo schować słuchawki do torby produkcyjnej lub sprzętowej.



Połączenie przewodowe po obu stronach zapewnia dodatkową elastyczność. Przewód można podłączyć do lewego lub prawego nausznika i bezpiecznie zablokować. Dzięki temu pozostaje stabilnie zamocowany nawet podczas szybkich ruchów w warunkach pracy na żywo lub podczas produkcji. Jednocześnie przebieg kabla można dopasować do konkretnego sposobu pracy, tak aby nie przechodził niepotrzebnie przez przestrzeń roboczą. Ogranicza to potencjalne źródła zakłóceń i zapewnia niezmiennie niezawodny monitoring przez cały proces produkcyjny.



Z DT 275 PRO nie trzeba iść na kompromisy

Nowe słuchawki nauszne zostały wykonane z wytrzymałych materiałów, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w codziennym użytkowaniu w wymagających, profesjonalnych warunkach, gdzie sprzęt audio jest intensywnie eksploatowany. Wysokiej jakości nauszniki z ekoskóry oraz miękki, elastyczny pałąk zapewniają wysoki komfort nawet podczas długotrwałego użytkowania. Wszystkie elementy poduszek można łatwo wymienić i ponownie zamówić. Pozwala to zespołom produkcyjnym zachować zgodność z zasadami higieny i znacząco wydłużyć żywotność słuchawek.



DT 275 PRO, to kompaktowe rozwiązanie monitorujące, które sprawdza się w wielu zastosowaniach: na planie zdjęciowym, przy stanowisku FOH, na bocznej scenie czy w DJ‑ce. Dotychczas wielu profesjonalnych użytkowników musiało wybierać między wysoką izolacją akustyczną, neutralnym brzmieniem a kompaktową, mobilną konstrukcją. W DT 275 PRO po raz pierwszy połączyliśmy te różne wymagania w jednym produkcie. Efektem jest para przenośnych słuchawek, które umożliwiają podejmowanie wiarygodnych decyzji audio nawet w wymagających warunkach – wyjaśnia Martin Stahl, Dyrektor ds. produktów PRO Audio



Cena i dostępność

DT 275 PRO będą dostępne od 28 lipca 2026 roku w sugerowanej cenie detalicznej 119 EURO (z VAT) w sklepie internetowym www.beyerdynamic.de oraz u autoryzowanych sprzedawców i w wybranych sieciach handlowych oraz sklepach muzycznych w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 519 PLN. Elementy wymienne i części zamienne można zamawiać osobno.





























źródło: Info Prasowe - Beyerdynamic