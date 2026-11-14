beyerdynamic PRO X LIMITED BLACK EDITION - już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kolor czarny od lat zajmuje szczególne miejsce w świecie profesjonalnego audio. To symbol minimalizmu, koncentracji i bezkompromisowego podejścia do pracy z dźwiękiem. W ramach serii PRO X LIMITED BLACK EDITION niemiecki specjalista audio, firma beyerdynamic, przenosi tę filozofię do czterech modeli swoich profesjonalnych słuchawek studyjnych. Zestawy DT 700 PRO X, DT 770 PRO X, DT 900 PRO X oraz DT 990 PRO X w wersji LIMITED BLACK EDITION wyróżniają się ekskluzywnym, całkowicie czarnym wzornictwem oraz jakością wykonania zgodną ze standardem „Made in Germany”. Każdy z nich został zaprojektowany z myślą o różnych profesjonalnych zastosowaniach, oferując sprawdzone możliwości w pracy studyjnej, nagraniowej i produkcyjnej. Edycje specjalne będą dostępne w limitowanej liczbie egzemplarzy od 13 listopada 2026 roku.







Znacznie więcej niż tylko detal wizualny

Całkowicie czarne wzornictwo to nie tylko zabieg stylistyczny, o czym najlepiej świadczy jego wykorzystanie w profesjonalnych zastosowaniach w LITTLE BIG BEAT STUDIOS w Liechtensteinie. Studio słynie z dopracowanych pod względem produkcyjnym koncertów z udziałem artystów o międzynarodowej renomie. Czarna wersja modelu DT 770 PRO X powstała jako odpowiedź na konkretne wymagania produkcyjne związane z realizacją cyklu STUDIO LIVE SESSIONS, nagrywanego właśnie w tym obiekcie.



Cztery modele dopasowane do różnych zastosowań

W zależności od zastosowania, profesjonalne środowiska pracy z dźwiękiem stawiają przed sprzętem różne wymagania. Podczas nagrywania kluczową rolę odgrywa skuteczna izolacja od dźwięków zewnętrznych, natomiast w procesie miksu i masteringu najważniejsza jest precyzyjna ocena najdrobniejszych detali brzmienia oraz relacji przestrzennych. Istotny jest też odsłuch krytyczny, który wymaga narzędzi pozwalających wychwycić subtelne niuanse, niedoskonałości i niespójności nagrania.



Seria PRO X LIMITED BLACK EDITION obejmuje cztery modele zaprojektowane z myślą o różnych zastosowaniach w profesjonalnym środowisku audio. DT 770 PRO X LIMITED BLACK EDITION z konstrukcją zamkniętą, oferujący mocny bas i szczegółowe wysokie tony, doskonale sprawdza się podczas nagrań oraz monitoringu. Z kolei DT 700 PRO X LIMITED BLACK EDITION, również wyposażony w zamkniętą konstrukcję, został stworzony z myślą o produkcji muzycznej i precyzyjnym miksie, nawet w wymagających warunkach akustycznych.



Do zastosowań związanych z miksowaniem i masteringiem przeznaczony jest DT 900 PRO X LIMITED BLACK EDITION z otwartą konstrukcją, oferujący zrównoważoną charakterystykę brzmienia, która pozwala precyzyjnie oceniać najdrobniejsze detale nagrania oraz relacje przestrzenne w miksie. Z kolei DT 990 PRO X LIMITED BLACK EDITION, również wyposażony w otwartą konstrukcję, został stworzony z myślą o krytycznym odsłuchu i edycji materiału audio. Jego szczegółowo zestrojone brzmienie ułatwia wychwytywanie subtelnych niuansów oraz wszelkich niedoskonałości i niespójności nagrania.



Całkowicie czarny design dopracowany w każdym szczególe

Czerń od lat stanowi nieodłączny element świata profesjonalnego audio. W środowisku studyjnym nie ma przyciągać uwagi, lecz harmonijnie wpisywać się w przestrzeń, w której najważniejsze są koncentracja, niezawodność i końcowy efekt pracy. Modele z serii PRO X LIMITED BLACK EDITION odzwierciedlają tę filozofię dzięki swojemu wzornictwu. Ekskluzywne, czarne welurowe nauszniki dopełniają całość, podkreślając jednolitą, całkowicie czarną stylistykę aż po najdrobniejsze detale. Jednocześnie zachowano wszystkie cechy, na których profesjonalni użytkownicy polegają na co dzień: wysoki komfort podczas wielogodzinnej pracy, solidną konstrukcję oraz możliwość wymiany poszczególnych elementów, co przekłada się na długą żywotność słuchawek.



Profesjonalne narzędzia tworzone w Niemczech

Cztery edycje specjalne PRO X LIMITED BLACK EDITION wyposażono w dynamiczne przetworniki STELLAR.45. Dzięki impedancji wynoszącej 48 omów słuchawki zapewniają dużą uniwersalność i mogą współpracować z szeroką gamą źródeł dźwięku – od profesjonalnych interfejsów audio po urządzenia mobilne. Wszystkie cztery modele są produkowane w Niemczech. Zostały zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu w profesjonalnym środowisku pracy, łącząc wysokiej jakości materiały, precyzyjne wykonanie oraz konstrukcję opartą na wymiennych komponentach. Dodatkowym atutem jest długoterminowa dostępność części zamiennych, która pozwala wydłużyć żywotność słuchawek i ułatwia ich serwisowanie przez wiele lat.



Dostępność:

Modele z serii PRO X LIMITED BLACK EDITION będą dostępne od 13 listopada 2026 roku w sklepie internetowym beyerdynamic oraz u autoryzowanych partnerów handlowych. Edycje specjalne trafią do sprzedaży w ograniczonej liczbie egzemplarzy i będą oferowane wyłącznie do wyczerpania zapasów.



Ceny:

Modele DT 700 PRO X i DT 900 PRO X będą dostępne w sugerowanej cenie producenta:

• MSRP Regular: 1099 PLN brutto

• MSRP Promo: 949 PLN brutto



Modele DT 770 PRO X i DT 990 PRO X będą dostępne w sugerowanej cenie producenta:

• MSRP Regular: 899 PLN brutto

• MSRP Promo: 749 PLN brutto



Promocyjna cena obowiązuje od 13 listopada 2026 r. do 15 stycznia 2027 r.

























źródło: Info Prasowe - Beyerdynamic