beyerdynamic głównym partnerem Indie Arena Booth

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Od wielu lat Indie Arena Booth na gamescom daje ambitnym twórcom niezależnym możliwość zaprezentowania siebie i swoich gier międzynarodowej publiczności. Niemiecki specjalista w dziedzinie audio, firma beyerdynamic, która niedawno rozszerzyła swoje działania w segmencie gamingowym, chce wspierać społeczność i dlatego debiutuje w tym roku jako główny partner Indie Arena Booth. Pod hasłem „Inne rzemiosło. Ta sama pasja” beyerdynamic podkreśla wyjątkową więź między twórcami gier indie a inżynierami dźwięku. Obie grupy łączy pasja do ożywiania pomysłów dzięki kreatywności, kunsztowi i zaangażowaniu.







Niezależni twórcy raz po raz udowadniają, że wyjątkowe gry nie zależą od budżetu, lecz od ludzi, którzy w nie wierzą i z pasją powołują je do życia. To samo zaangażowanie definiuje również beyerdynamic. Od ponad 100 lat firma rozwija w swojej siedzibie w Heilbronn słuchawki, mikrofony i headsety – z których część do dziś powstaje ręcznie na miejscu. Obecnie beyerdynamic oferuje także rosnącą linię produktów projektowanych specjalnie z myślą o graczach.



Mnóstwo atrakcji audio na miejscu

beyerdynamic wyposaży stanowiska demonstracyjne w Indie Arena Booth w łącznie 230 profesjonalnych gamingowych headsetów MMX 300 PRO, dzięki którym dźwięk w pełni odda kreatywną wizję twórców. Na stanowisku do odsłuchu winyli odwiedzający będą mogli posłuchać wybranych soundtracków i muzyki z gier prezentowanych w Indie Arena Booth, korzystając z profesjonalnych słuchawek studyjnych beyerdynamic. Ponadto specjalista audio z Heilbronn przygotował dla oddanych fanów gamingu jeszcze kilka niespodzianek.



Pięć dni indie gamingu na gamescom

Od 26 do 30 sierpnia gamescom 2026 ponownie przyciągnie do hal targowych w Kolonii tysiące entuzjastów gamingu z całego świata. Na powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych w hali 10.2 Indie Arena Booth zgromadzi niemal 200 niezależnych twórców i studiów z 41 krajów, prezentujących swoje najciekawsze premiery. Strefa Indie Arena Booth, w której obecny będzie również beyerdynamic, znajduje się pod numerem F010 E019 i będzie otwarta dla dziennikarzy oraz odwiedzających przez cały czas trwania targów.











źródło: Info Prasowe - Beyerdynamic