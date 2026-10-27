beyerdynamic partnerem najwyżej położonego studia w Europie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Ośnieżone szczyty i alpejska panorama ciągnąca się aż po horyzont. Trudno wyobrazić sobie bardziej nietypowe miejsce do tworzenia muzyki. Tymczasem w austriackim Sölden ta śmiała wizja wkrótce stanie się rzeczywistością. Na wysokości 2600 metrów nad poziomem morza powstaje Infinity Studio, czyli najwyżej położone studio nagraniowe w Europie. Jako wyłączny partner odpowiedzialny za słuchawki, beyerdynamic aktywnie wspiera realizację tego ambitnego projektu. Zaangażowanie beyerdynamic w powstanie Infinity Studio doskonale wpisuje się w filozofię marki. Specjalista od audio z Heilbronn od lat wspiera inicjatywy związane z tworzeniem i promocją muzyki.







Doskonałym przykładem jest to, co dzieje się obecnie na Schwarzkogel w Sölden. Wspólnie z Wilderness Studios beyerdynamic stworzył przestrzeń, w której zapanują idealne warunki do produkcji muzycznej, sesji odsłuchowych i tworzenia tekstów piosenek. Oprócz przestronnego studia nagraniowego kompleks obejmuje stylową część wypoczynkową oraz strefę gamingową, z której goście mogą podziwiać wyjątkową górską panoramę przez duże okna. Otaczający krajobraz tyrolskich Alp ma sprzyjać kreatywności i pozwolić twórcom w pełni skupić się na pracy.



Zaprojektowane, by wtopić się w otoczenie

Pod względem architektonicznym Infinity Studio również przeciera nowe szlaki. Aby dostosować się do ukształtowania terenu w wysokogórskim otoczeniu, budynek opiera się na modułowej konstrukcji, której elementy można sezonowo relokować i dostosowywać do warunków otoczenia. To koncepcja opracowana specjalnie na potrzeby tego projektu. Siedem modułów pomieszczeń tworzy efektowną, dwukondygnacyjną bryłę. Obiekt otwiera się w stronę gór i oferuje 150-metrowy taras na dachu, na którym zmieści się nawet 100 gości. Wewnątrz zadbano o indywidualnie zaprojektowaną akustykę, skuteczną izolację dźwiękową oraz zaawansowane rozwiązania audio, które tworzą idealne warunki do profesjonalnej produkcji muzycznej. Całe studio jest wyposażone w słuchawki studyjne beyerdynamic z serii DT, które wyznaczają światowy standard w profesjonalnej produkcji muzycznej. Firma beyerdynamic zaprojektowała także niewielką strefę gamingową, w której artyści mogą zrobić sobie przerwę na grę między sesjami nagraniowymi i pisaniem, korzystając z gamingowych zestawów słuchawkowych marki.



Pierwsze projekty już w przygotowaniu

Firma beyerdynamic przygotowuje już wspólne przedsięwzięcia i wydarzenia z międzynarodowymi artystami, producentami oraz przedstawicielami branży, ściśle współpracując z Felixem Brunhuberem i Florianem Fellierem z Wilderness Studios. Są oni przekonani, że w Infinity Studio mogą narodzić się wielkie projekty.



Otwarcie Infinity Studio zaplanowano na grudzień 2026 roku.



















źródło: Info Prasowe - Beyerdynamic