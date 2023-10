dajsięzobaczyć – zapewnijmy dzieciom bezpieczeństwo na drodze

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Jesień może być piękna i złota. Niestety jednak jest to czas, gdy dni stają się coraz krótsze. Poruszanie się po drogach po zmroku może być niebezpieczne, ponieważ niektórzy uczestnicy ruchu drogowego, jak piesi i rowerzyści, są słabo widoczni. W takich warunkach na niebezpieczeństwo szczególnie narażone są dzieci. Z tego powodu marka eXc postanowiła podjąć inicjatywę i zorganizować akcję społeczną #dajsięzobaczyć, która ma na celu zadbać o bezpieczeństwo dzieci na drogach. Akcja #dajsięzobaczyć zakłada wyposażenie uczniów szkół podstawowych w bezprzewodowe latarki, które poprawią ich widoczność na ciemnych drogach. eXc przekaże do wybranych szkół podstawowych 1000 latarek eXc NANO. Dzieci będą mogły je nosić na plecakach lub kurtkach, dzięki czemu będą lepiej widoczne na ciemnych drogach i poboczach.







Latarka eXc NANO to niewielka, uniwersalna lampka LED z wbudowaną baterią o mocy 300 mAh, ładowaną przez port USB-C. Do pełnego naładowania potrzeba zaledwie 45 minut i lampka jest w stanie świecić do 3 godzin. Jej moc wynosi 5W, posiada 3 tryby jasności, w tym stroboskopowy i jest wodoodporna na zachlapania (klasa IPX4). Posiada wygodne zapięcie, które umożliwia jej zawieszenie na plecaku, torbie, a nawet rowerze.



Z policyjnych statystyk wynika, że w ciemności, bez elementów odblaskowych, w świetle świateł mijania jesteśmy widoczni z odległości zaledwie 20-30 metrów. Kierowca jadący z prędkością 90 km/h pokonuje 25 metrów drogi w ciągu 1 sekundy – oznacza to, że nie ma szans na jakąkolwiek reakcję, gdy zauważy na swojej drodze pieszego. Jeśli jednak pieszy wyposażony jest w element odblaskowy, kierowca spostrzeże go już z odległości 130-150 metrów, czyli ok. 5-10 razy szybciej! Z kolei dzięki latarkom eXc NANO pieszy będzie widoczny z odległości ok. 200 metrów.



Akcja #dajsięzobaczyć rozpocznie się 1 listopada i potrwa do 14 listopada br. Tylko w tym czasie będzie można nabyć latarkę eXc NANO w specjalnej cenie – 9.99 PLN (regularna cena produktu to 24.99 PLN). Akcja jest skierowana nie tylko do najmłodszych, ale też do wszystkich uczestników dróg, np. rowerzystów czy biegaczy. Swoje wsparcie w inicjatywie zadeklarowały firmy: Intermarche Bochnia, wybrane Delikatesy Centrum Rogala, Apexim, Ochman, Jaro-Filtr, Leclerc Ostrów Wielkopolski oraz stacje paliwowe Shell. Widzą oni w tej akcji doskonałą okazję, aby w praktyczny sposób przekazać wiedzę na temat bezpiecznych nawyków na drodze.



Zachęcamy wszystkich, szczególnie wychowawców klas szkół podstawowych, do wsparcia akcji i dołączenia do akcji #dajsięzobaczyć. To ważna inicjatywa, która ma na celu promowanie odpowiedzialnego zachowania na drodze oraz wyrobienie w najmłodszych dobrych nawyków w zakresie bezpieczeństwa. Dzięki zaangażowaniu marki eXc mobile oraz partnerskich firm, możemy zapewnić dzieciom spokojne i bezpieczne powroty ze szkoły!























Źródło: Info Prasowe - #dajsięzobaczyć