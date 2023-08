eXc – kolorowa rewolucja w akcesoriach GSM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Akcesoria GSM nie muszą być nudne! eXc na nowo definiuje sposób postrzegania dodatków elektronicznych. Kolorowe kable, ładowarki, słuchawki bezprzewodowe i powerbanki od eXc różnią się od tradycyjnych akcesoriów dostępnych na rynku. Dzięki temu klienci mogą wybierać spośród kilkunastu kolorów, które pozwalają im wyrazić swoją osobowość i styl. Z myślą o osobach, które cenią niebanalny styl i „życie bez kabli” powstały słuchawki bezprzewodowe eXc COOL. Dzięki swojej minimalistycznej formie i bogatej palecie barw, szybko poszerzają grono swoich zwolenników. Użytkownicy docenią je także za neutralne brzmienie i lekko podkreślony bas, które płynie z 13 mm driverów o mocy 0.5W każdy.







Za łączność z urządzeniami odpowiada certyfikowany moduł Bluetooth 5.0+EDR, który zapewnia wysokiej jakości przesył aż do 10 metrów. Słuchawki douszne eXc COOL współgrają z systemami iOS i Android oraz radzą sobie z obsługą Siri i Asystenta Google. Ich obsługa jest intuicyjnie prosta. Z poziomu słuchawek można dotykowo sterować głośnością, odtwarzaczem muzyki oraz połączeniami telefonicznymi.



Kolorowe kable eXc IMMORTAL stanowią oryginalny sposób, aby podkreślić swoją indywidualność i wyrazić swój styl. Kabel ma aż 3 mm średnicy i jest bardzo wytrzymały oraz elastyczny. Wytrzymałość takich urządzeń to dla wielu najważniejsza cecha, dlatego silikonowy pancerz pokrywa dodatkowo nylonowy oplot, który sprawia, że przewód jest praktycznie niezniszczalny.



Wydajność? O to też zadbano, niezależnie od wersji kabla! Wariant USB-C do USB-C poradzi sobie z mocą aż 100W, co oznacza, że można go używać nawet do ładowania laptopa. Kabel eXc IMMORTAL jest dostępny w 2 wersjach: 90 cm – idealnie spisze się w aucie oraz 200 cm – to lepsze rozwiązanie do domu czy biura.



Produkty eXc można kupić w sklepie internetowym shop.excmobile.eu/, na większości stacji benzynowych oraz w supermarketach na terenie całej Polski.

































Źródło: Info Prasowe - eXc