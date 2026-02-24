eufy C28 debiutuje w Polsce - robot sprzątający ze średniej półki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Anker Innovations wprowadza na polski rynek nowy model robota sprzątającego eufy C28. Urządzenie zostało zaprezentowane podczas targów CES 2026 w Las Vegas i po globalnej premierze trafia również do sprzedaży w Polsce. Producent pozycjonuje C28 jako model ze średniej półki, który oferuje wiele rozwiązań znanych z droższych konstrukcji – przydatnych m.in. dla właścicieli zwierząt domowych – bez ambicji bycia flagowcem, ale z wyraźnym ukłonem w stronę segmentu premium. Premiera modelu eufy C28 wpisuje się w szerszą strategię rozwoju marki w Europie. Anker Innovations systematycznie rozbudowuje swoje portfolio robotów sprzątających, odpowiadając na rosnące zainteresowanie urządzeniami, które łączą wysoki poziom automatyzacji z rozsądnym poziomem inwestycji.







C28 ma wypełnić lukę pomiędzy prostszymi robotami odkurzającymi a najbardziej zaawansowanymi, kosztownymi konstrukcjami klasy premium. To propozycja skierowana do użytkowników oczekujących komfortu i funkcjonalności, w tym posiadaczy zwierząt domowych, ale bez konieczności sięgania po topowe modele z najwyższej półki cenowej.



Odkurzanie i mopowanie w jednym cyklu

eufy C28 oferuje funkcję jednoczesnego odkurzania i mopowania. Robot dysponuje mocą ssania sięgającą 15 000 Pa, co ma zapewniać skuteczne usuwanie kurzu, sierści i drobnych zabrudzeń z twardych podłóg oraz dywanów o niskim runie.

Za mopowanie odpowiada system HydroJet™ z rolkowym mopem. W przeciwieństwie do klasycznych mopów obrotowych, rolka pracuje w sposób ciągły, co ma przełożyć się na dokładniejsze czyszczenie powierzchni i lepsze radzenie sobie z zaschniętymi zabrudzeniami. Pojemnik na wodę o pojemności 2.2 litera pozwala na posprzątanie nawet 300 mkw.

W modelu C28 zastosowano również rozwiązania ułatwiające codzienne użytkowanie, szczególnie w domach ze zwierzętami. Robot został wyposażony w szczotkę rolkową z technologią Anti-Tangling, opartą na oryginalnej konstrukcji z podwójnym wspornikiem, która ma zapobiegać nawijaniu się długich włosów – nawet o długości do 50 cm. Dzięki temu włosy i sierść nie blokują szczotki ani nie owijają się wokół wałka napędowego, co pozwala utrzymać stabilną siłę ssania i skuteczność sprzątania w dłuższym okresie. Rozwiązanie to ogranicza również konieczność ręcznego czyszczenia i demontażu elementów robota, obniżając poziom konserwacji i zwiększając komfort użytkowania, zwłaszcza przy regularnym sprzątaniu.



Stacja Omni i wysoki poziom automatyzacji

Jednym z kluczowych elementów zestawu jest stacja bazowa Omni, która w znacznym stopniu ogranicza potrzebę ręcznej obsługi robota. Stacja automatycznie opróżnia 3-litrowy pojemnik na kurz, myje rolkę mopującą i suszy ją gorącym powietrzem (do 50 stopni Celsjusza), a także uzupełnia zbiornik czystej wody oraz odprowadza brudną wodę po zakończeniu mopowania, zapewniając niemal bezobsługową pracę urządzenia nawet do 75 dni. Rozwiązania tego typu jeszcze do niedawna były domeną wyłącznie najdroższych modeli robotów sprzątających, dziś coraz częściej trafiają także do segmentu średniego.



Nawigacja i sterowanie

Model C28 wykorzystuje iPath 2.0, umożliwiającą precyzyjne mapowanie pomieszczeń i planowanie tras sprzątania oraz wykrywania przeszkód o wymiarach 2x2 cm. Robot obsługuje zapisywanie map wielu pięter, co czyni go funkcjonalnym rozwiązaniem również w domach wielokondygnacyjnych.

Sterowanie odbywa się za pośrednictwem aplikacji eufy App, która pozwala m.in. tworzyć harmonogramy sprzątania, definiować strefy „No-Go” i „No-Mop”, regulować moc ssania oraz intensywność mopowania, a także śledzić pracę robota w czasie rzeczywistym. Urządzenie obsługuje również sterowanie głosowe przy użyciu popularnych asystentów.



Na tle konkurencyjnych modeli dostępnych w Polsce eufy C28 wyróżnia się więc połączeniem rozbudowanej stacji automatycznej, mopowania z rolką oraz zaawansowanej nawigacji. To zestaw funkcji, który wciąż nie jest standardem w tym poziomie cenowym. W efekcie eufy zaciera granicę między segmentem średnim a premium.































źródło: Info Prasowe - Anker Innovatio