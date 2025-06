eufyMake E1 UV Printer - osobista drukarka UV z teksturą 3D

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

eufyMake, nowa marka narzędzi kreatywnych stworzona przez Anker Innovations, zadebiutowała na rynku z przełomowym produktem w świecie personalizacji i druku – drukarką UV E1. To pierwsze na świecie urządzenie umożliwiające osobisty druk UV z teksturą 3D o jakości przemysłowej. Drukarka E1 szybko przyciągnęła uwagę użytkowników na całym świecie, a kampania przekroczyła 10 milionów dolarów w zaledwie 14 godzin i obecnie zebrała ponad 44 miliony dolarów, co czyni ją najlepiej finansowanym projektem w historii Kickstartera (przekraczając poprzedni rekord wynoszący 41,7 miliona dolarów). Kampania potrwa do 28 czerwca.







Rekordowa kampania na Kickstarterze

Urządzenie, zaprezentowane przez eufyMake 29 kwietnia, odniosło spektakularny sukces, przekraczając 10 milionów dolarów w zaledwie 14 godzin. Do 22 czerwca kampania zebrała ponad 44 miliony dolarów, co czyni ją najlepiej finansowanym projektem w historii Kickstartera, przekraczając poprzedni rekord wynoszący 41,7 miliona dolarów. To niezwykłe osiągnięcie zapewniło również pierwsze miejsce w kategorii technologii.



Średnia wartość zamówienia (AOV) wyniosła aż 2465 dolarów, co potwierdza ogromne zainteresowanie i zaufanie społeczności wobec przedsięwzięcia. Wysyłka pierwszych egzemplarzy planowana jest na lipiec. Dla wspierających przygotowano także atrakcyjny system zwrotów gotówkowych – 24% zniżki, co daje cenę 1899 dolarów (za podstawowy pakiet) zamiast pierwotnej ceny 2499 dolarów. Kampania kończy się 28 czerwca.



Przełomowa technologia w Twoich rękach

eufyMake UV Printer E1 to pierwsza na świecie osobista drukarka UV oferująca druk tekstur 3D o grubości do 5 mm. Dzięki technologii Amass3D, użytkownicy mogą tworzyć skomplikowane, dotykowe projekty na płaskich powierzchniach, elementach obrotowych, a nawet materiałach typu roll-to-film. To idealne rozwiązanie zarówno dla hobbystów, jak i profesjonalistów zajmujących się personalizacją produktów, produkcją akcesoriów czy tworzeniem materiałów reklamowych.



Wbudowany system ColorMaestro zapewnia niezwykle precyzyjne odwzorowanie kolorów – miliony odcieni z 100% zgodnością barw niezależnie od rodzaju powierzchni. Dzięki temu E1 pozwala na realizację nawet najbardziej wymagających projektów graficznych, takich jak nadruki na gadżetach, elementach dekoracyjnych, etui na telefony, czy oznakowaniach firmowych. Drukarka wyposażona jest w inteligentny workflow wspierany przez AI, który znacząco przyspiesza i upraszcza proces tworzenia. Użytkownicy mają dostęp do ponad 20 000 gotowych szablonów, a także zaawansowanych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. System automatycznego pozycjonowania z technologią podwójnych laserów i kamerą SnapShot eliminuje błędy przy ustawianiu obiektów, co przekłada się na perfekcyjne rezultaty za każdym razem.



Konstrukcja E1 została zaprojektowana z myślą o wszechstronności i oszczędności miejsca. Modułowa budowa 3w1 łączy w sobie funkcje maszyny obrotowej, laminarki UV Direct-to-Film (DTF) oraz przystawki do druku roll-to-film. Nowa przystawka rolka-folia umożliwia drukowanie w dużym formacie do 33 stóp (10 m), co pozwala uzyskać doskonałe banery, naklejki na pojazdy i deskorolki. Elastyczny system białego tuszu umożliwia drukowanie w wysokiej jakości na miękkich powierzchniach, takich jak rolki tkanin, skóra i przedmioty niestandardowe (naszywki/piórniki), a także obsługuje specjalne wykończenia. Urządzenie jest aż o 90% mniejsze od standardowych przemysłowych drukarek UV, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w warunkach domowych, niewielkich studiach projektowych oraz wśród twórców prowadzących jednoosobowe działalności.



W trosce o wygodę i długowieczność urządzenia, eufyMake zastosowało system JetClean, który automatycznie zapobiega zapychaniu głowic drukujących. Dzięki temu drukarka utrzymuje stałą, wysoką jakość pracy przy minimalnej konserwacji. Co więcej, E1 posiada certyfikaty Greenguard Gold, ClimatePartner oraz TÜV, potwierdzające jej bezpieczeństwo i zgodność z normami środowiskowymi i jakościowymi.



Oczekuje się, że produkt pojawi się na polskim rynku już pod koniec bieżącego roku.

























źródło: Info Prasowe - Anker Innovatio