eufyMake E1 jest już dostępna w sprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Drukarka UV eufyMake E1 to pierwsze osobiste urządzenie umożliwiające druk wielowarstwowych tekstur o wysokości do 5 mm na ponad 300 różnych materiałach. Pozwala tworzyć realistyczne wypukłe nadruki na metalowych butelkach, drewnianych tabliczkach, szklanych dekoracjach, skórzanych etui czy obrazach na płótnie. Po rekordowej kampanii, największej w historii Kickstartera, udało się zebrać ponad 46 mln dolarów na uruchomienie projektu. Drukarka otwiera całkowicie nowy segment wcześniej niedostępny na rynku konsumenckim, przenosząc możliwości z drogich profesjonalnych studiów do domowych zastosowań.







Profesjonalny druk UV w domowym studiu

Drukarka eufyMake E1 to innowacyjna osobista drukarka UV 3D-Texture skierowana do twórców, artystów, pracowni reklamowych czy małych przedsiębiorców, którzy chcą uzupełnić swoje dzieła czy produkty o personalizowany nadruk. Urządzenie pozwala nanosić wzór bezpośrednio na materiały takie jak metal, drewno, szkło, ceramika, akryl, plastik, kamień, skóra, płótno, tkanina czy nawet folie. Za tworzenie wielowarstwowych tekstur o wysokości do 5 mm odpowiada technologia Amass3D. Pozwala uzyskać realistyczne efekty wypukłości, imitacje skóry czy nawet pociągnięcia pędzla. System Color Maestro jest odpowiedzialny za wierne odwzorowanie kolorów, a rozdzielczość druku 1440 DPI zapewnia wysoką szczegółowość i ostrość detali. Atramenty są nanoszone bezpośrednio na powierzchnię materiału, a następnie utwardzane światłem ultrafioletowym. Eliminuje to długie schnięcie i daje trwałe, odporne na ścieranie wydruki. Urządzenie pracuje z zestawem atramentów CMYK (cyjan, magenta, żółty, czarny) uzupełnianych o biały oraz bezbarwny lakier (gloss), dzięki czemu możliwe jest wykonanie nadruków na jasnych i ciemnych materiałach, tworzenie efektów połysku oraz wielowarstwowych tekstur 3D.



AI wspiera projektowanie i pozycjonowanie nadruków

Platforma Make It Real udostępnia bibliotekę ponad 20 tys. gotowych szablonów oraz narzędzia do generowania tekstur 3D, usuwania tła i zmieniania stylu grafiki. Dzięki wsparciu AI nawet osoby, które nie mają doświadczenia z programami graficznymi przygotują swój nadruk. Za pozycjonowanie wydruków odpowiada Snapshot Camera o rozdzielczości 8 MP oraz podwójny system laserów wykrywających położenie materiału.



Przystosowana do pracy w pomieszczeniach

Zamknięta konstrukcja eufyMake E1 ogranicza emisję promieniowania UV, a wbudowany system filtracji powietrza redukuje zapach powstający podczas utwardzania atramentu. System JetClean, który automatycznie dba o stan głowicy drukującej ułatwia czyszczenie i dba o jakość wydruków. Zmniejsza to ryzyko zasychania atramentu i konieczność ręcznej obsługi.



Drukarka z możliwością rozbudowy o dodatkowe elementy

Podstawowa wersja eufyMake E1 drukuje bezpośrednio na płaskich materiałach o powierzchni nie większej niż 330 x 420 mm. Oznacza to możliwość personalizacji m.in. tabliczek, magnesów, etui, gadżetów reklamowych czy produktów handmade. Urządzenie można rozszerzyć o dodatkowe elementy jak opcjonalny rotacyjny moduł pozwalający wykonywać nadruki na kubkach, metalowych butelkach, termosach czy bidonach. Innym elementem jest przystawka Roll-to-Film, która otwiera nowe możliwości w realizacji jeszcze większych projektów. Pozwala ona na ciągły wydruk na materiałach o długości nawet do 10 metrów, w tym też na folii transferowej. Dzięki niej można przygotować jeszcze większe projekty, które nie byłyby możliwe z podstawową wersją drukarki. Dodatkowo oddzielny laminator UV DTF, zalaminuje wydrukowaną folię. Modułowa konstrukcja pozwala rozwijać możliwości urządzenia wraz z potrzebami.



Profesjonalny druk UV dostępny dla wszystkich

Drukarka UV eufyMake E1 rozszerza ofertę urządzeń do personalizacji. W praktyce oznacza to możliwość samodzielnego wykonywania pojedynczych zamówień czy krótkich serii produktów bez konieczności korzystania z usług zewnętrznych drukarni. Skraca to czas realizacji, ułatwia wprowadzanie poprawek oraz eliminuje koszty związane ze zlecaniem produkcji. Urządzenie oraz dodatkowe moduły rozszerzające są już dostępne w ofercie sklepu Botland.



















źródło: Info Prasowe - botland