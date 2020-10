Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

OMEN (gamingowa marka HP), we współpracy z firmą Intel oraz ESL Polska informuje o starcie turnieju „Kuźnia Talentów”, przeznaczonego dla graczy Counter-Strike: Global Offensive oraz League of Legends. Amatorskie zespoły będą miały okazję zawalczyć o nagrody pieniężne z puli wynoszącej aż 30 000 złotych (po 15 000 złotych na każdą grę). Oprócz tego dla najlepszych formacji przewidziano także upominki rzeczowe w postaci sprzętu gamingowego OMEN. Otwarte zapisy do obydwu rozgrywek rozpoczynają się już dzisiaj, a pierwsze turnieje kwalifikacyjne „Kuźni Talentów” Counter Strike: Global Offensive i League of Legends odbędą się odpowiednio 16 oraz 17 października br.







Organizatorzy przewidzieli łącznie cztery takie turnieje na każdą grę, a finał zaplanowano na 28 października br. (środa). Ponadto, decydujące starcia będą transmitowane na żywo i relacjonowane przez najlepszych polskich komentatorów CS:GO oraz LoL.



Szczegółowy harmonogram kwalifikacji do turnieju "Kuźnia Talentów" OMEN & Intel w Counter-Strike: Global Offensive prezentuje się następująco:

• 16 października – 1. turniej kwalifikacyjny

• 21 października – 2. turniej kwalifikacyjny

• 23 października – 3. turniej kwalifikacyjny

• 25 października – 4. turniej kwalifikacyjny



Tak z kolei wygląda harmonogram kwalifikacji do turnieju "Kuźnia Talentów" OMEN & Intel w League of Legends:

• 17 października – 1. turniej kwalifikacyjny

• 20 października – 2. turniej kwalifikacyjny

• 22 października – 3. turniej kwalifikacyjny

• 24 października – 4. turniej kwalifikacyjny



Podział nagród w turniejach finałowych:

• 1 miejsce: 8000 zł + 5x OMEN Sequencer Keyboard o wartości 699 zł oraz 5x OMEN Mindframe Headset o wartości 699 zł

• 2 miejsce: 5000 zł + 5x OMEN Mindframe Headset o wartości 699 zł

• 3 miejsce: 2000 zł + 5x OMEN Reactor Mouse o wartości 299 zł











Źródło: Info Prasowe / HP