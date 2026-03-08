’’Nowa’’ karta Geforce RTX 5050 z większą pamięcią

Autor: Łukasz Wieczorek (djluke) 0

Według doniesień, NVIDIA zaprezentuje na targach Computex kartę graficzną RTX 5050 z 9 GB pamięci GDDR7. Oryginalna wersja jest wyposażona w 8 GB pamięci GDDR6 i jest jedyną kartą graficzną z serii RTX 50, która działa na pamięci GDDR poprzedniej generacji. W wariancie tym magistrala pamięci zostanie obniżona ze 128-bitowej do 96-bitowej, za to wzrośnie przepustowość, co wynika bezpośrednio z zastosowania nowszych modułów.



Najprawdopodobniej karta będzie bazować na tym samym układzie GB207 i zachowa tę samą specyfikację, w tym 2560 rdzeni CUDA, ale będzie korzystać z modułów pamięci GDDR7 o pojemności 3 GB, aby osiągnąć pojemność 9 GB. Gdyby NVIDIA chciała, mogłaby to być karta z 12 GB pamięci GDDR7 w nowej konfiguracji, ale wiemy, że obecnie nie jest to jej cel.



Cytując serwis Benchlife: "W architekturze GPU Blackwell firmy NVIDIA , GeForce RTX 5050 był pierwotnie jedynym modelem planowanym do wykorzystania pamięci GDDR6 . Obecnie uważa się jednak, że NVIDIA mogłaby wprowadzić wersję RTX 5050 z pamięcią GDDR7 mniej więcej w czasie targów Computex 2026.

Głównym powodem tej zmiany są podobno warunki podaży i popytu na GDDR6 , a nie po prostu zwiększenie pojemności. Nie oznacza to, że pamięć wzrośnie z 8 GB do 12 GB , ale raczej zostanie przeniesiona do konfiguracji 9 GB z wykorzystaniem nowych 3-gigabajtowych układów pamięci GDDR7."



Wygląda na to, że kartę RTX 5050 9 GB zobaczymy za kilka miesięcy. Według serwisu Benchlife, NVIDIA podobno zaprezentuje ją na targach Computex 2026, które odbędą się w dniach 2-5 czerwca w Tajpej. Do premiery pozostały więc prawie trzy miesiące. Jak dotąd NVIDIA nie potwierdziła żadnych planów.







