iEAST - urządzenia strumieniujące do zaawansowanych instalacji audio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka iEAST, która znana jest już od dłuższego czasu na naszym rynku z bardzo dobrych i atrakcyjnych cenowo rozwiązań strumieniujących wprowadziła nowe produkty. Są to cztery urządzenia: ePlay 2, ePlay 2 Pro, eAMP i eAMP 2 Pro. Dwa pierwsze to dedykowane streamery audio, natomiast urządzenia z „AMP” w nazwie to wzmacniacze ze streamerem audio. Nowe urządzenia są dopracowane w każdym calu i wspierają takie rozwiązania, jak Tidal Connect, Spotify Connect, czy pracę w trybie multi-room. A ponadto posiadają szeroką funkcjonalność oraz – dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań – oferują bardzo dobre brzmienie. Urządzenia dedykowane są na rynek instalatorski w systemach inteligent home ale z powodzeniem można je wykorzystać we własnym domowym systemie audio.







iEAST ePlay 2 Pro

Świetnie brzmienie dzięki nowoczesnej technologii

W najnowszym ePlay 2 Pro marki iEAST zastosowano starannie zaaplikowany układ przetwornika marki ESS Technology ES9018, który oferuje nasycone, a przy tym transparentne i dynamiczne brzmienie. Dzięki integracji przetwornika ze streamerem obie te części współpracują razem dla zapewnienia jak najlepszego brzmienia, oferując przy tym znakomitą płynność i elastyczność działania. Co istotne, urządzenie nie dokonuje konwersji częstotliwości próbkowania i jest w stanie obsłużyć formaty plików aż do 24bitów i 192 kHz.



Wsparcie dla wielu platform strumieniujących

Marka iEAST produkuje streamery do audio od wielu lat, dzięki czemu ma doświadczenie w integracji różnych serwisów strumieniujących w jednym urządzeniu i obsługę ich z jednej, płynnie działającej aplikacji. W nowych urządzeniach tej marki, w tym także w ePlay 2 Pro znajdziemy wsparcie dla takich platform, jak Spotify, Tidal (w tym także dla funkcjonalności Tidal Connect i Spotify Connect), Amazon Music, Dezeer, Qobuz i wielu innych. Możliwe jest także odtwarzanie muzyki z zasobów lokalnych na dyskach NAS a także strumieniowanie przez Airplay 2.



Wejście liniowe oraz szeroka funkcjonalność

iEAST ePlay 2 Pro posiada nie tylko wejście liniowe oraz wyjście dla subwoofera, ale posiada też wyjście wyzwalające typu trigger, wejście RS232 umożliwiające sterowanie z systemów automatyki, oraz umożliwia instalację w szafce typu rack. Jednocześnie czytelny wyświetlacz umożliwi szybszą obsługę i dostarczy nam wielu przydatnych informacji.

iEAST ePlay 2 Pro jest już dostępny w dystrybucji MIP sp. z o.o. , a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 3150 PLN.





iEAST eAmp 2 Pro

Streamer i wzmacniacz w jednym – bez kompromisów

Dla wszystkich tych, którzy potrzebują zaawansowanego odtwarzacza strumieniowego oraz stereofonicznego wzmacniacza w jednym urządzeniu iEAST eAmp 2 Pro będzie doskonałym wyborem. Integruje on w smukłej obudowie o standardowej wielkości rack 1U zarówno streamer, przetwornik cyfrowo-analogowy, przedwzmacniacz oraz końcówkę mocy. Ta ostatnia zbudowana jest na nowoczesnych modułach wzmacniających i oferuje aż 150W mocy przy obciążeniu 8 omów na kanał. A to sprawia, że iEAST eAmp 2 Pro jest urządzeniem kompletnym, które z jednej strony zagra muzykę z każdej popularnej platformy strumieniującej, a z drugiej napędzi nam większość kolumn dostępnych na rynku.



Znakomita elastyczność w zakresie połączeń

iEAST eAmp 2 Pro posiada nie tylko dwa wejścia liniowe, ale ma także wejście cyfrowe TosLink i został wyposażony w wysokiej jakości terminale głośnikowe. Co więcej, eAmp Pro 2 obsługuje tak samo szeroki wachlarz serwisów strumieniujących i protokołów transmisji oraz sterowania, jak ePlay 2 Pro. A to sprawia, że z pewnością będzie bardzo atrakcyjną propozycją dla wszystkich, którzy szukają urządzenia o wysokim poziomie integracji. eAmp 2 Pro także posiada wyświetlacz o znakomitej czytelności, który znacząco ułatwi zarówno konfigurację, jak i obsługę.



iEAST eAmp Pro 2 jest już dostępny w dystrybucji MIP sp. z o.o. , a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 4500 PLN.





iEAST ePlay 2

Uniwersalność w niewielkiej obudowie

iEAST ePlay 2 to odtwarzacz strumieniowy, który oferuje pełne wsparcie dla wszystkich znanych platform, jednocześnie wspierając tak istotne w dzisiejszych czasach funkcje, jak chociażby Spotify Connect i Tidal Connect. Odtwarzacz ten został ponadto oparty o nowoczesny układ przetwornika ESS Sabre, który zapewnia znakomite, naturalne i przejrzyste brzmienie.



Szerokie możliwości połączeń

iEAST ePlay 2 posiada nie tylko dwa wejścia liniowe, ale też wejście RS232, a nawet wejście optyczne, czy port USB dla pamięci masowych. Sprawia to, że jego możliwości odtwarzania muzyki z różnych źródeł są naprawdę zaskakująco szerokie. Urządzenie to posiada nawet dedykowane wyjście niskopoziomowe dla subwoofera, co sprawia, że elastyczność tego urządzenia w tym zakresie cenowym nie ma sobie równych.



iEAST ePlay 2 jest już dostępny w dystrybucji MIP sp. z o.o, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 1695 PLN.





iEAST Amp 2

Streamer i wzmacniacz w jednym – w przystępnej cenie

iEAST Amp 2 to odtwarzacz strumieniujący, który posiada także wbudowany wysokiej jakości wzmacniacz stereo o mocy 70W na kanał przy obciążeniu ośmiu omów. Dzięki temu będzie on bardzo dobrym wyborem dla wszystkich, którzy szukają jednego urządzenia, które będzie rozwiązaniem kompletnym do odtwarzania muzyki.



Funkcjonalność znana z urządzeń marki iEAST

Czy to Spotify Connect, czy Tidal Connect, czy odtwarzanie muzyki z plików lokalnych na dyskach NAS – iEAST Amp 2 to wszystko obsłuży. Jednocześnie na pokładzie jest także łączność WiFi oraz Bluetooth łącznie ze wsparciem dla łączności po RS232 czy uruchamiania przez inne urządzenia.

W iEAST Amp2 znajdziemy także wejście liniowe, optyczne oraz wyjście dla subwoofera.



iEAST Amp 2 jest już dostępny w dystrybucji MIP sp. z o.o. , a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 2495 PLN.









































Źródło: Info Prasowe - MIP