iSpot otwiera nowy salon w Siedlcach - Wyjątkowe promocje

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już w piątek, 20 lutego mieszkańcy Siedlec i regionu będą mieli okazję odwiedzić pierwszy salon iSpot Apple Authorized Reseller w Galerii Siedlce, w którym przygotowano limitowane promocje cenowe na popularne urządzenia Apple oraz akcesoria. Promocje obowiązują wyłącznie w salonie, w godzinach 9-21 lub do wyczerpania limitu produktów promocyjnych. Salon iSpot w Galerii Siedlce to nowa przestrzeń stworzona z myślą o miłośnikach technologii i użytkownikach ekosystemu Apple. Oferuje nie tylko pełną gamę urządzeń Apple, lecz także profesjonalne doradztwo i wsparcie ekspertów oraz możliwość testowania sprzętu na miejscu. Nowy iSpot w Galerii Siedlce został zlokalizowany na poziomie 0. Najłatwiej trafić do salonu wchodząc do budynku od ulicy Sportowej.







Najciekawsze promocje na otwarcie

- iPhone:

Apple iPhone 17 Pro – od 5299 PLN (taniej o 500 PLN)

Apple iPhone Air – od 3999 PLN (taniej o 600 PLN)

Apple iPhone 16 – od 2999 PLN (taniej o 350 PLN)

Apple iPhone 15 – od 2525 PLN (taniej o 300 PLN)

- AirPods:

Apple AirPods Pro 3 – 899 PLN (taniej o 200 PLN)

Apple AirPods 4 ANC – 599 PLN (taniej o 300 PLN)

Apple AirPods Max – 1999 PLN (taniej o 500 PLN)

- iPady:

Apple iPad 11" (A16) – od 1399 PLN (taniej o 200 PLN)

Apple iPad Air 11" (M3) – od 2399 PLN (taniej o 400 PLN)

- Apple Pencil:

Apple Pencil (USB-C) – 299 PLN (taniej o 100 PLN)

Apple Pencil Pro – 499 PLN (taniej o 150 PLN)

- MacBook Air:

MacBook Air 13" (M4, 256 GB SSD) – od 3999 PLN (taniej o 500 PLN)

MacBook Air 13" (M4, 512 GB SSD + 70W) – od 4599 PLN (taniej o 400 PLN)

MacBook Air 15" (M4, 256 GB SSD) – od 4999 PLN (taniej o 500 PLN)

- Apple Watch:

Apple Watch Series 11 – od 1499 PLN (taniej o 400 PLN)

Apple Watch SE 3 – od 799 PLN (taniej o 300 PLN)



Dlaczego warto odwiedzić nowy salon Apple?

Klienci mogą liczyć na wyjątkowe ceny i limitowane oferty dostępne wyłącznie przez dwa dni, a także profesjonalne doradztwo i wsparcie ekspertów Apple. Nowy salon umożliwia bezpośrednie przetestowanie sprzętu przed zakupem oraz zapewnia dostęp do pełnej gamy produktów Apple i dedykowanych akcesoriów.



Gdzie i kiedy?

iSpot Apple Authorized Reseller

Galeria Siedlce

ul. Józefa Piłsudskiego 74, Siedlce

20-21 lutego 2026 (piątek - sobota)

09:00-21:00









źródło: Info Prasowe - iSpot