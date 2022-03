iiyama - budżetowe monitory serii ProLite

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

iiyama rozszerzyła swoją ofertę o nowe biznesowe monitory, w tym o uniwersalnym charakterze i model z dotykowym ekranem wykorzystującym technologię podczerwieni. iiyama ProLite XUB2492HSU-B1 to 24-calowy monitor z matrycą w technologii IPS Full HD (1920 × 10h. W związku z brakiem ramek jest idealnym rozwiązaniem do pracy w trybie tzw. dual screen, czyli dwóch połączonych ekranów z ultracienką ramką, szklanym frontem i stopką z regulacją wysokości. Ten model doskonale sprawdzi się w wymagających aplikacjach graficznych jak również w zastosowaniach biurowych.







Matryca w technologii IPS zapewnia nie tylko szerokie kąty widzenia, ale i doskonałe odwzorowanie barw, więc nadaje się do wszelkich zastosowań, gdzie zależy nam na nasyconych żywych barwach. Monitor został wyposażony w trzy wejścia sygnału: analogowe VGA i cyfrowe HDMI oraz DisplayPort, a także hub USB. Stopka z regulacją wysokości i funkcją obrotu do trybu portretowego gwarantuje zaś szeroki wachlarz możliwości dostosowania położenia ekranu do swoich preferencji. Urządzenie wspiera też uchwyty VESA, co pozwala na dużą elastyczność instalacji. Nie zabrakło także wbudowanych głośników oraz złącza na słuchawki. Całości dopełnia estetyczny design Slim z niezwykle cienką ramką wokół ekranu, dzięki czemu sprzęt prezentuje się nowocześnie zarówno do domu, jak i w biurze.



iiyama ProLite XUB2492HSU-B1 chroni też wzrok użytkowników - technologia Flicker-free eliminuje migotanie obrazu, a funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niekorzystne dla naszych oczu. Co więcej, dzięki Advanced Contrast Ratio możemy liczyć na automatyczną regulację kontrastu i jasności obrazu, zapewniającą optymalne parametry podczas pracy, oglądania filmu czy grania.



iiyama ProLite XUB2492HSU-B1 dostępny będzie także w białej wersji kolorystycznej (iiyama ProLite XUB2492HSU-W1). Monitor trafi do sprzedaży w drugiej połowie marca, a jego sugerowana cena wynosi 949 PLN.





iiyama ProLiteT2453MIS-B1 to 24-calowy monitor Full HD (1920 × 1080 pikseli) oparty na technologii dotykowej IR (10 punktów dotyku). Monitor zapewnia płynną i dokładną reakcję na dotyk rysikiem, palcem lub dłonią w rękawiczce, więc sprawdzi się w różnych środowiskach, a odporny na zarysowania szklany front dba o trwałość konstrukcji.



Z racji tego, że zastosowana tu technologia nie opiera się na dodatkowej nakładce na ekran lub specjalnym podłożu ukrytym pod nim, fizyczne "zużycie" funkcji dotykowej jest praktycznie niemożliwe. Dodatkowo technika IR zapewnia doskonałą jakość obrazu, ponieważ funkcja dotykowa nie wpływa w żaden sposób na jakość i specyfikację wyświetlacza.



Zastosowana matryca VA gwarantuje doskonałe odwzorowanie kolorów z wysokim kontrastem, co czyni ją doskonałym wyborem do wymagających interaktywnych aplikacji, szczególnie w mniej sprzyjających warunkach przy wysokim nasłonecznieniu. Dodatkowo ekran został wyposażony w solidną i stabilną regulowaną stopę, a monitor można zamocować też na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.



Cyfrowe wejścia HDMI i DP, analogowe VGA i port USB dla interfejsu dotykowego zapewniają szeroki wachlarz możliwych podłączeń, a ProLite T2453MIS-B1 posiada również gniazdo słuchawkowe i wbudowane głośniki.



iiyama ProLite T2453MIS-B1 trafi do sprzedaży w maju, a jego sugerowana cena to 1590 PLN.





































Źródło: Info Prasowe / iiyama