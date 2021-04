iiyama G-Master GM3000 - nowoczesny powrót do przeszłości

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Nowy, kineskopowy monitor iiyama G-Master to nowoczesny powrót do przeszłości, dzięki któremu w końcu odblokujecie swój pełny gamingowy potencjał. Macie dosyć smużących ekranów LCD, na które nie możecie nawet odłożyć kubka z herbatą? Fantastycznie! Poznajcie G-Master GM3000, który rozwiąże wszystkie wasze problemy. Urządzenie sprosta najbardziej wymagającym graczom, którzy nie tolerują smużenia, przycinania, screen tearingu czy najmniejszych opóźnień. Dzięki odświeżaniu w 130kHz nic nie umknie waszemu wzrokowi. Zyskacie prawdziwą przewagę nad rywalami.







Monitor G-Master GM3000 jest w stanie wyświetlić miliony kolorów, zapewniając nasycony i żywy obraz, jakiego jeszcze nie doświadczyliście. Wysoka rozdzielczość SD zapewnia zaś obraz ostry jak brzytwa, co pozwala dostrzec najmniejsze szczegóły – na przykład przeciwnika oddalonego o setki kilometrów.



Zamawiając monitor iiyama G-Master GM3000 w przedsprzedaży otrzymacie nie tylko rewolucyjny superergonomiczny dżojstik iiyama GB3000, ale również drugi egzemplarz G-Master GM3000 zupełnie za darmo! Domowe LAN party jeszcze nigdy nie było tak łatwe.



iiyama G-Master GM3000 to owoc kilkudziesięciu lat prac japońskich specjalistów i spełnienie marzeń graczy, którzy pamiętają, jak to wszystko kiedyś było lepsze. Monitor jest limitowany i wyprodukowany zostanie tylko 1 000 000 sztuk tego modelu. Nie zwlekajcie z zamówieniem. Jego cena to 1 500 000 starych złotych.

















Źródło: Info Prasowe / iiyama