iiyama rozszerza ofertę o kamery i zestawy głośnomówiące

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

iiyama to światowy lider w zakresie wyświetlaczy, a jej rozwiązania od 50 lat pomagają użytkownikom w nawiązywaniu kontaktów i interakcji. Tym razem japońska firma postanowiła połączyć obraz z dźwiękiem, wprowadzając nowe kategorie produktów, dopasowane do nowej popandemicznej rzeczywistości. To kamery internetowe i zestawy głośnomówiące, które sprawdzą się w wielu środowiskach, od domowego biura po duże sale konferencyjne. Nowe zestawy głośnikowe, czyli UCSPK01L i UC SPK01M, mogą się pochwalić wielokierunkowym (360-stopniowym) odbiorem, zapewniając krystalicznie czysty dźwięk wszystkim uczestnikom łączącym się zdalnie.







Inteligentne algorytmy redukcji szumów i usuwania echa dbają zaś o to, by nie przeszkadzały nam niechciane dźwięki z tła. Głośniki są niezwykle proste w konfiguracji (przez Bluetooth, kabel USB/audio) i można do nich podłączyć do 3 urządzeń. Oferują do 8 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu, co czyni je idealnym rozwiązaniem do sal konferencyjnych.



Kamery internetowe iiyama (UC CAM75FS-1, UC CAM80UM-1, UC CAM180UM-1, UC CAM120UL-1, UC CAM120ULB-1) zapewniają szeroki zakres możliwości, od rozdzielczości Full HD z 77° polem widzenia dla domowych biur, po 4K z panoramicznym polem widzenia 180° dla dużych sal konferencyjnych, dzięki czemu każdy może wybrać odpowiedni model. Urządzenia wyposażono w inteligentne funkcje, takie jak wykrywanie twarzy i lokalizacja głosu czy śledzenie użytkowników i płynne przełączanie między zabierającymi głos prezenterami. Kamery posiadają zintegrowane mikrofony i zaawansowane algorytmy redukcji szumów, gwarantując czysty, wyraźny i naturalny dźwięk - wolny od szumów tła i innych zniekształceń. Użytkownicy docenią też łatwą konfigurację za pomocą kabla USB typu C i wsparcie dla popularnego oprogramowania do wideokonferencji, w tym Zoom, Skype, Microsoft Teams itp.























Źródło: Info Prasowe / iiyama