infinix ZERO 30 5G już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Od dziś dostępny w Polsce jest najnowszy smartfon Infinix ZERO 30 5G, wyposażony w zakrzywiony ekran AMOLED 144 Hz oraz przedni aparat 50 Mpx z możliwością nagrywania 4K 60 FPS i przednią lampą błyskową. Smartfon wyposażony jest w główny aparat 108 Mpx ze szklanym obiektywem 120°, który przechwytuje 10 procent więcej światła niż standardowe obiektywy, oraz czujnikiem 1/1.67" i potrójnym bezstratnym zoomem. Przednia kamera 50 Mpx z podwójną lampą błyskową obsługuje nagrywanie wideo 4K (rozdzielczość 3840 x 2160 px) przy płynności 60 klatek na sekundę. Funkcja Engage Movie Filter umożliwia nagrywanie w kinowych proporcjach 2.35:1 oraz innych filmowych formatach, a tryb Dual View pozwala rejestrować obraz jednocześnie z przedniego i tylnego obiektywu.







ZERO 30 5G został zaprojektowany z myślą o przyciągającym uwagę wzornictwie. Jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: zielonej (Rome Green) z przednim ekranem chronionym szkłem Corning Gorilla Glass oraz tyłem obudowy wykonanym ze sztucznej skóry, a także złotej (Golden Hour) oraz fioletowej (Fantasy Purple), których przód i tył wzmocnione są szkłem Corning Gorilla Glass.



Model ten dysponuje 256 GB pamięci wewnętrznej oraz pamięcią operacyjną rozszerzaną nawet do 21 GB (12 GB RAM + 9 GB ROM). Baterię ZERO 30 5G o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 68 W można naładować od 1% do 80% w zaledwie 30 minut. Specjalny system chłodzenia dba o właściwą temperaturę urządzenia także podczas nagrywania wysokiej jakości materiałów w wysokich temperaturach.



ZERO 30 5G jest dostępny w autoryzowanym sklepie Infinix i największych sieciach handlowych. Jego sugerowana cena to 1999 PLN. Jest sprzedawany w zestawie z kompletem akcesoriów: przeźroczystym etui, ładowarką z kablem oraz słuchawkami. W trwającej obecnie promocji na start można go kupić już za 1799 PLN.



To drugi na polskim rynku smartfon Infinix z flagowej rodziny ZERO. Rok temu swoją polską premierę miał model ZERO Ultra. Infinix jest obecny w Polsce już ponad rok. Tylko w 2023 roku sprzedał na naszym rynku ponad 100 tysięcy telefonów.





















Źródło: Info Prasowe - Infinix