moto watch ultra z komunikacją LTE i funkcjami Polar

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na targach IFA 2026 Motorola zapowiedziała moto watch ultra, swój najbardziej zaawansowany zegarek opracowany we współpracy z firmą Polar. Smartwatch pracuje pod kontrolą systemu Wear OS 6, oferując między innymi łączność LTE, dwupasmowy GPS oraz wyświetlacz OLED o jasności sięgającej 2700 nitów. Moto watch ultra wykorzystuje algorytmy i rozwiązania Polar wspierające monitorowanie kondycji, snu i regeneracji. Wśród dostępnych funkcji znalazły się m.in.: Serene (ćwiczenia oddechowe monitorowane w czasie rzeczywistym), Nightly Recharge (analiza jakości snu i regeneracji) oraz Sleep Plus Stages (zaawansowane monitorowanie poszczególnych faz snu). Zegarek pozwala także na ustalenie spersonalizowanego celu aktywności.







Śledzi również strefy intensywności ćwiczeń i oblicza spalane kalorie, dostarczając informacji nie tylko o wydatku energetycznym, ale także o tym, w jakim stopniu organizm wykorzystuje podczas treningu tłuszcze, węglowodany i białka. Dla osób uprawiających bieganie dostępna jest funkcja trenera, która pomaga dobrać odpowiednie tempo i prowadzić treningi dopasowane do stopnia zaawansowania.



eSIM – komunikacja bez smartfona

Moto watch ultra to pierwszy zegarek Motoroli z łącznością LTE eSIM. Dzięki temu użytkownik może wykonywać i odbierać połączenia, wysyłać SMS-y oraz korzystać z powiadomień bez konieczności noszenia przy sobie smartfona. Dodatkowo dwupasmowy GPS zapewnia precyzyjne śledzenie trasy i aktywności, a moduł NFC oraz wsparcie dla Portfela Google umożliwiają dokonywanie płatności zbliżeniowych.



Wear OS i Qira

Smartwatch działa pod kontrolą Wear OS by Google, znakomicie integrując się ze smartfonami z Androidem. Bezpośrednio z poziomu zegarka możliwy jest dostęp do Google Play oraz aplikacji takich jak YouTube Music, Mapy Google, Wiadomości Google i Google Gemini. Moto watch ultra jest również pierwszym akcesorium marki zintegrowanym z ekosystemem Motorola Qira. W połączeniu z kompatybilnymi smartfonami Motorola i urządzeniami Lenovo pozwala to na komunikację z urządzeniem poprzez konwersację – wystarczy skorzystać z komendy „Hej Qira”.



Czytelny ekran i stalowa obudowa

Najnowszy zegarek marki Motorola jest produktem dopracowanym nie tylko pod względem oprogramowania, ale także jakości wykonania i wytrzymałości. Sercem moto watch ultra jest wydajny procesor Snapdragon W5+ Gen 1, zapewniający sprawną pracę aplikacji i wysoką responsywność. Wbudowana pamięć ma pojemność 32 GB. Tarcza zegarka jest czytelna w każdych warunkach dzięki zastosowaniu wyświetlacza OLED o przekątnej 1,5 cala i rozdzielczości 466 x 466 pikseli, o szczytowej jasności 2700 nitów. 46-milimetrowa koperta została wykonana z nierdzewnej, uszlachetnianej stali. Bateria zapewnia do dwóch dni pracy na jednym ładowaniu, a szybkie ładowanie pozwala uzupełnić jej poziom do 30% w zaledwie 10 minut. Moto watch ultra jest odporny na działanie wody pod ciśnieniem 5 atm (zanurzenie do 50 metrów) i spełnia wymagania normy IP68.



Uniwersalność zegarka zapewnia kompatybilność ze standardowymi paskami oraz bransoletami o szerokości 22 mm. Moto watch ultra będzie dostępny w wersji z ciemną lub srebrną kopertą, a do wyboru w każdym zestawie będą paski ze skóry i silikonu, oba w kolorach Pantone.



Moto watch ultra w Polsce

Zegarek moto watch ultra trafi do Polski w październiku, w rekomendowanej cenie detalicznej 1799 PLN. Będzie go można kupić w sieciach partnerskich: x-kom, Neonet, Media Expert, RTV Euro AGD, MediaMarkt, Delkom, i-Terra, Komputronik, Action, GT Group oraz w oficjalnym Showroomie Motorola i Lenovo w Warszawie.

























źródło: Info Prasowe / motorola