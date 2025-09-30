myPhone 3510 LTE zadebiutował na rynku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka myPhone zaprezentowała swój najnowszy model telefonu klasycznego - myPhone 3510 LTE. Urządzenie łączy prostotę obsługi z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie łączności, odpowiadając na potrzeby użytkowników poszukujących niezawodnego, eleganckiego i praktycznego telefonu do codziennego użytku. myPhone 3510 LTE został wyposażony w 3,5-calowy ekran IPS, który zapewnia ostry obraz w naturalnych barwach, gwarantując wygodę podczas korzystania z menu, pisania wiadomości czy przeglądania zdjęć. Telefon obsługuje technologię VoLTE, zapewniającej wyraźną jakość dźwięku podczas połączeń. Akumulator o pojemności 1800 mAh pozwala korzystać z telefonu nawet przez tydzień bez ładowania, co czyni go niezawodnym towarzyszem zarówno w domu, jak i w podróży.







Aluminiowa, smukła obudowa w eleganckiej czerni sprawia, że telefon przyciąga wzrok i świetnie leży w dłoni. Intuicyjna obsługa jest możliwa dzięki dużym przyciskom i czytelnemu menu. myPhone 3510 LTE posiada aparat 2 Mpx, który pozwala w prosty sposób uwiecznić najważniejsze momenty w formie zdjęć czy krótkich filmów. Dzięki obsłudze Dual SIM można korzystać z dwóch numerów jednocześnie, a dodatkowe gniazdo na kartę microSD umożliwia rozszerzenie pamięci telefonu nawet do 64 GB.



Prostota, elegancja i niezawodność - to cechy, które definiują myPhone 3510 LTE. Nowy model dostępny jest w sprzedaży u producenta oraz w wybranych elektromarketach. Można go nabyć w cenie referencyjnej 249 PLN.

























źródło: Info Prasowe - mPTech