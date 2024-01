myPhone FLIP LTE - nowe wydanie klasyka z klapką

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Gwarantująca wyraźne rozmowy telefoniczne technologia VoLTE, przycisk SOS oraz do 144 godzin działania na jednym ładowaniu, dzięki baterii 1000 mAh. Tak prezentuje się myPhone Flip LTE, nowy klasyk z klapką, który trafił właśnie do sprzedaży. Nowy telefon od firmy myPhone skierowany jest do wszystkich tych, którzy szukają wygodnego urządzenia z gwarancją dobrej jakości połączeń telefonicznych. Te zapewnia technologia VoLTE, która wykorzystuje łączność LTE i daje pewność, że nasze rozmowy będą wyraźne i zrozumiałe, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy. Funkcjonowanie ułatwia także bateria o pojemności 1000 mAh, która zapewnia nawet do sześciu dni działania na jednym ładowaniu.







Przycisk SOS i wygodny interfejs

Przejrzysty 2.8-calowy wyświetlacz w połączeniu z prostym w obsłudze interfejsem pozwoli na komfortowe korzystanie z urządzenia. Pomóc w tym mogą także wygodne duże przyciski oraz praktyczne skróty klawiszowe. Telefon wyposażony jest również w przycisk SOS pozwalający na szybką reakcję w nagłych sytuacjach. Wystarczy go przytrzymać, a aktywuje on alarm, wysyła SMS i nawiązuje połączenie z wcześniej zdefiniowanymi kontaktami.



Złącze USB-C i Dual SIM

myPhone FLIP LTE zostały także wyposażony w szereg praktycznych funkcjonalności. Uniwersalne złącze USB-C pozwoli na łatwe podłączenie urządzenia do ładowania, a funkcja Dual SIM daje możliwość korzystania z dwóch numerów jednocześnie na tym samym urządzeniu. Nie zabrakło także latarki od diod powiadomień, które poinformują użytkownika o nowej wiadomości lub nieodebranym połączeniu. Uzupełnieniem tego zestawu jest prosty aparat 1.3 Mpix, który umożliwi zrobienie podstawowych zdjęć.



Telefon kosztuje 199 PLN i jest dostępny w sklepie producenta oraz w wybranych elektromarketach.





























Źródło: Info Prasowe - myPhone