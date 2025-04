myPhone Praline Collection - technologia z nutą słodyczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

myPhone wprowadza wyjątkową linię telefonów dla seniorów – Praline Collection, która łączy klasyczny design z nowoczesnymi technologiami. Modele zaprezentowane na MWC w Barcelonie: myPhone Halo 4 Plus LTE, myPhone Bueno LTE i myPhone Harmony LTE, to doskonała propozycja dla osób, które cenią sobie elegancki wygląd i prostą obsługę. Telefony w tej serii oferują łączność LTE oraz VoLTE, a także funkcję SOS, która zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom. Dodatkowe złącza USB-C, mini Jack 3,5 mm oraz aparat 2 Mpx to praktyczne udogodnienia, które sprawiają, że urządzenia są wygodne w codziennym użytkowaniu.







Przemyślane modele dla seniorów

myPhone Halo 4 Plus LTE charakteryzuje się dużym, 3,5-calowym wyświetlaczem IPS i mocną baterią 2500 mAh, zapewniającą do 14 dni działania na jednym ładowaniu.

myPhone Bueno LTE posiada specjalnie zaprojektowaną klawiaturę z klawiszami funkcyjnymi, które umożliwiają szybki kontakt z najbliższymi. Telefon wyposażony jest także w 2,8-calowy ekran IPS oraz baterię o pojemności 2000 mAh.

myPhone Harmony LTE to z kolei elegancki model z klapką. Posiada dwa ekrany: zewnętrzny 1,44-calowy, który pozwala szybko sprawdzić najważniejsze informacje, oraz wewnętrzny 2,8-calowy wyświetlacz IPS ułatwiający czytanie wiadomości i obsługę telefonu. Bateria 1300 mAh zapewnia długie rozmowy bez częstego ładowania.



Bogate zestawy z bazą ładującą

Każdy telefon z kolekcji oferowany jest z bazą ładującą oraz dodatkowymi akcesoriami. Telefony są dostępne w eleganckich opakowaniach, które pasują do stylistyki kolekcji. Ceny telefonów to:

• myPhone Halo 4 Plus LTE - 399 PLN

• myPhone Bueno LTE - 349 PLN

• myPhone Harmony LTE - 429 PLN































źródło: Info Prasowe - myPhone