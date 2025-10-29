myPhone Tango 2 LTE – klasyczny telefon z klapką i VoLTE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Polska marka myPhone wprowadza na rynek nowy model telefonu z klapką. Tango 2 LTE łączy klasyczną formę z praktyczną technologią, oferując użytkownikom wygodną obsługę oraz funkcjonalność w codziennym użytkowaniu. Telefon jest wyposażony w dwa wyświetlacze IPS – główny ekran o przekątnej 3,5 cala oraz dodatkowy, zewnętrzny 2.4 cala, umożliwiający szybki podgląd godziny, połączeń i powiadomień bez otwierania klapki. Telefon obsługuje sieć 4G LTE oraz technologię VoLTE, co zapewnia stabilne połączenia i wyraźny dźwięk podczas rozmów. Dzięki baterii 1700 mAh, telefon może działać nawet ponad dwa tygodnie w trybie czuwania. Dodatkowo w zestawie znajduje się praktyczna baza ładująca.







W komplecie znajdują się również wymienne plecki – z przyciskiem SOS lub bez niego. Dzięki temu użytkownik może w prosty sposób dopasować wygląd i funkcjonalność telefonu do własnych potrzeb. Dzięki dużym, wygodnym klawiszom, czytelnym ekranom oraz przyciskowi SOS, myPhone Tango 2 LTE to idealne rozwiązanie dla osób ceniących prostotę, bezpieczeństwo i niezawodność. Urządzenie charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami 111×58×19 mm oraz wagą 145 g (z baterią), co sprawia, że doskonale leży w dłoni i zmieści się w każdej kieszeni.



Telefon myPhone Tango 2 LTE jest dostępny w sklepie producenta i wybranych elektromarketach w cenie 289 PLN.



































źródło: Info Prasowe / mPTech