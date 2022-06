myPhone Tango LTE – nowe wcielenie kultowej ’klapki’

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

myPhone Tango LTE to nowa odsłona najpopularniejszego modelu z klapką firmy mPTech. W znanej obudowie z dwoma dużymi wyświetlaczami 2,4” oraz 1,77” (na klapce), zawarto rozwiązania takie jak moduł LTE i USB typu C. Dla wygody użytkowników do dyspozycji są też: praktyczne oczko na smycz oraz przyciski: bezpieczeństwa SOS i ICE. myPhone Tango LTE to wyjątkowo elegancki telefon z kultową klapką – idealne rozwiązanie dla wielbicieli klasyków i wygodnych, praktycznych urządzeń. Klapka telefonu zapewnia nie tylko ochronę ekranu, lecz też łatwość obsługi urządzenia. Dzięki niej, przez otwarcie/zamknięcie, możliwe jest odbieranie i kończenie połączeń telefonicznych.







Telefon wyposażono w dwa niezależne ekrany: główny, kolorowy wyświetlacz 2.4’’ zapewnia przejrzysty i wyraźny obraz oraz dostęp do menu. Drugi zaś – 1.77’’ – znajduje się na wierzchu obudowy, dzięki czemu bez konieczności otwierania klapki użytkownik zyskuje podgląd do najważniejszych informacji (o nieodebranych połączeniach, sms-ach czy godzinie). Sterowanie i nawigacja odbywa się za pomocą dużych, wyspowych i podświetlanych klawiszy. Ciekawostką jest fakt, że telefon ma również dodatkowe przyciski, za pomocą których uzyskamy szybki dostęp do danych funkcji: wiadomości SMS, aparatu i radia. Ważne: w tym modelu do słuchania ulubionej stacji radiowej nie potrzeba słuchawek. Ponadto, jak sama nazwa wskazuje, model posiada moduł LTE, dla wysyłania i odbierania MMS-ów oraz dla jeszcze lepszej jakości połączeń głosowych i lepszego zasięgu dzięki VoLTE (*usługa zależna od operatora komórkowego).





Dodatkowym plusem jest bateria o pojemności 1400 mAh. W praktyce taka pojemność przekłada się na długie działanie na jednym ładowaniu tj.: do 16 dni działania w trybie czuwania lub do 5 godzin ciągłych rozmów. Tango LTE posiada też funkcje przydatne w razie nagłych sytuacji zagrażających zdrowiu. Mowa o programowalny przycisku bezpieczeństwa SOS oraz przycisku ICE (ang. in case of emergency). Ten drugi po dłuższym wciśnięciu pozwala na wyświetlenie informacji o właścicielu telefonu, jego stanie zdrowia, grupie krwi czy osobach pierwszego kontaktu.



Model wyposażony jest również w aparat 2 Mpx, Bluetooth 5.1, Dual SIM oraz bardziej uniwersalne USB-C. myPhone Tango LTE z klapką dostępny jest w czarno-srebrnej wersji kolorystycznej, w cenie 259 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / mPTech