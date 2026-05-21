nubia Flip 5G z akcesoriami w nowej, niższej cenie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nubia Flip 5G to pierwszy składany smartfon w ofercie marki nubia. Teraz ten model jest dostępny w cenie 1599 zł w zestawie ze słuchawkami nubia Live Clip oraz eleganckim etui. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów we wszystkich kanałach sprzedaży. To doskonała okazja, aby sięgnąć po innowacyjne urządzenie, które łączy nowoczesną technologię z wyjątkowym designem. Składana konstrukcja sprawia, że nubia Flip 5G bez problemu mieści się w kieszeni czy torebce. Za komfort użytkowania odpowiada solidna konstrukcja zawiasów, które zostały przetestowane aż 200 tysięcy razy, gwarantując trwałość i płynność składania.







Nubia Flip 5G została wyposażona w składany wyświetlacz OLED o przekątnej 6.9 cala i rozdzielczości 2790 × 1188 pikseli, z odświeżaniem 120 Hz. Zapewnia to wyjątkową płynność i jakość obrazu, idealną do multimediów i codziennego użytkowania. Dodatkowy, okrągły ekran na klapce umożliwia szybki podgląd informacji. Smartfon dba również o komfort wzroku dzięki technologii przyciemniania PWM 2160 Hz oraz trybom nocnemu, ciemnemu i do czytania. Nubia Flip 5G oferuje główny aparat 50 Mpix wspierany przez czujnik głębi 2 Mpix, umożliwiający uzyskanie efektu bokeh. Z przodu znajduje się kamera 16 Mpix do wysokiej jakości zdjęć selfie. Urządzenie pozwala także na robienie zdjęć gestami i mimiką oraz nagrywanie wideo w jakości 4K z pełną stabilizacją obrazu.



Za płynne działanie nubii Flip 5G odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 wspierany przez 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Dzięki obsłudze sieci 5G użytkownicy mogą korzystać z szybkiego transferu danych i stabilnych połączeń w każdej sytuacji. Bateria o pojemności 4310 mAh z szybkim ładowaniem 33 W pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia przez cały dzień. Naładowanie do 50% zajmuje zaledwie 18 minut. Nubia Flip 5G oferuje wygodne i bezpieczne metody odblokowania – rozpoznawanie twarzy oraz czytnik linii papilarnych umieszczony z boku obudowy. Dodatkowo smartfon obsługuje NFC, umożliwiając płatności zbliżeniowe i inne praktyczne zastosowania.



Cena i dostępność

Nowa cena 1599 PLN sprawia, że nubia Flip 5G staje się jeszcze bardziej atrakcyjnym wyborem dla osób poszukujących stylowego, nowoczesnego i funkcjonalnego smartfona. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów w sklepach Media Expert oraz na ZTEshop.pl.









źródło: Info Prasowe - ZTE