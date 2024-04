nubia Redmagic 9 Pro – premierowa promocja trwa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

nubia Redmagic 9 Pro już podbija polski, gamingowy rynek. Nowy smartfon urzeka niezwykłym designem z płaskimi pleckami bez wyspy aparatów oraz podświetlonym wentylatorem chłodzącym z tyłu. Smartfon kusi nie tylko futurystycznym wyglądem, ale też niezwykle atrakcyjną ceną w promocji, która trwa do 7 kwietnia! Za model 16/512 GB zapłacicie 400 PLN mniej, a wersja 12/256 GB kosztuje 300 PLN taniej. W nubii Redmagic 9 Pro aparaty fotograficzne schowano całkowicie pod pokrytą szkłem tylną obudową, a na powierzchnię wyprowadzić tylko oczy obiektywów – dzięki temu na tylnej pokrywie nie ma wypukłej wyspy aparatów. Poniżej obiektywów znajduje się podświetlany turbowentylator chłodzący, który jest częścią systemu chłodzenia urządzenia. Kolor wentylacji zmienia się w zależności od obciążenia smartfona i szybkości pracy wentylatora.







System zapewnia obieg i odprowadzanie ciepła na zewnątrz smartfona i pozwala na obniżenie temperatury pracy urządzenia nawet o 18oC. System składa się poza wentylatorem z 10 cienkich płyt domieszkowanych m.in. grafenem umieszczonych wewnątrz, co z kolei pozwala na redukcję temperatury serca nubii, procesora, nawet o 25oC. Chłodzenie zapobiega zacięciom związanym z przegrzewaniem urządzenia oraz jednostek obliczeniowych.



Redmagic posiada ekran AMOLED o rozmiarze 6.8” i odświeżaniu 120 Hz oraz maksymalnej jasności ekranu na poziomie 1600 nitów. Pod przezroczystą taflą wyświetlacza znajduje się 16 MP aparat do selfie. Za fotografię podstawową odpowiadają 2 aparaty Samsunga 50 MP.



Redmagic 9 Pro korzysta z ośmiordzeniowej jednostki CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, taktowanej zegarem 3.3GHz i wspieranej przez procesor graficzny GPU Adreno 750. Procesor główny jest wspierany przez chip gamingowy Red Core 2 Pro. W celu poprawy wydajności i szybkości pracy, smartfon wyposażono także w dużą i szybką pamięć: 16 GB RAM LPDDR5X oraz 512 GB wewnętrznej UFS 4.0. Smartfon posiada dwukomorową baterię o pojemności aż 6500 mAh. Szybkie ładowanie 80 W w technologii Qualcomm Quick Charge 5 pozwoli w 35 minut naładować akumulatory do 100%.



Promocyjne ceny do 7 kwietnia

Smartfon nubia Redmagic 9 Pro występuje w dwóch specyfikacjach. Cena za wersję 16/512 GB wynosi 5599 PLN. Opcja 12/256 GB kosztuje 4499 PLN.



Do 7 kwietnia br. nowy smartfon można nabyć ze specjalnym, premierowym rabatem! Redmagic 9 Pro 16/512 GB kosztuje aż 400 PLN mniej, a za wersję 12/256 GB przysługuje rabat 300 PLN. Smartfon jest dostępny wyłącznie u oficjalnych partnerów marek nubia i Redmagic – w Media Expert i x-kom, a także w oficjalnym sklepie producenta.

















źródło: Info Prasowe - ZTE