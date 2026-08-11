realme - BLIK na 100 zł oraz ładowarka w prezencie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Właśnie wystartowała specjalna akcja promocyjna, w której przy zakupie dowolnego smartfona z serii realme 16 Pro oraz realme 16 5G można odebrać 100 zł w formie czeku BLIK za opublikowanie opinii o urządzeniu. Wybierając realme 16 5G, można otrzymać dodatkowy bonus w postaci darmowej ładowarki realme SUPERVOOC 45W. To świetna okazja, aby przy okazji jednej transakcji zyskać atrakcyjny dodatek oraz zwrot gotówki. Aby otrzymać zwrot środków, wystarczy kilka prostych kroków. Urządzenie objęte akcją należy kupić do 20 września 2026 roku w jednej z partnerskich sieci handlowych, do których należą Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet oraz Komputronik.







Następnie nowy nabywca musi opublikować na stronie danego sklepu recenzję sprzętu liczącą co najmniej 100 znaków, pamiętając o dodaniu wskazanego w regulaminie zwrotu/hashtagu:

- W przypadku opinii publikowanej na mediaexpert.pl, neonet.pl, x-kom.pl lub komputronik – hashtag „#promocjarealme" umieszczony w dowolnym miejscu opinii.

- W przypadku opinii publikowanej na euro.com.pl lub mediamarkt.pl – zdanie „Opinia wystawiona w ramach promocji realme” umieszczone na początku opinii.



Ostatnim etapem jest rejestracja zgłoszenia na stronie: realmemembers.pl/promocja/realme16-blik najpóźniej do 27 września 2026 roku. Formularz wymaga załączenia wyraźnego zdjęcia paragonu lub faktury, zdjęcie wyciętego z pudełka numeru IMEI, a także zrzutu ekranu opublikowanego komentarza.



Dodatkowo do 27 sierpnia, w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom oraz Neonet, przy zakupie realme 16 5G nabywca otrzyma w prezencie ładowarkę. Potężna bateria smartfona o pojemności 6550 mAh odzyskuje energię w bardzo szybkim tempie, a układ MediaTek Dimensity 6400 Turbo gwarantuje długie godziny pracy.

















źródło: Info Prasowe - realmy