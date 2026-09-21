realme - Harry Potter Edition, już dostępne w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Marka realme oficjalnie zaprezentowała dziś długo wyczekiwany model smartfona realme 16 Pro Harry Potter Edition. W urządzeniu zastosowano pierwszą na świecie technologię zmiany koloru pod wpływem światła (Quadra Light-Sensing Color-changing Technology). To sprawia, że w świetle słonecznym pojawiają się barwy wszystkich czterech domów Hogwartu. Urządzenie dostępne jest z pierwszym na świecie limitowanym kolekcjonerskim kufrem z motywem Hogwartu i stanowi świetną propozycję na czas powrotu do szkoły dla młodych użytkowników, a także idealny zestaw dla każdego fana przygód Harry’ego Pottera.







realme 16 Pro Harry Potter Edition przenosi użytkowników do czarodziejskiego świata za sprawą detali nawiązujących do słynnej szkoły magii. Smartfon ma brązowe wykończenie ze skórzaną fakturą w romby, nawiązującą do sceny gry w szachy czarodziejów i przywodzi na myśl klasyczną estetykę tego uniwersum. Na tylnej obudowie znalazła się charakterystyczna wyspa aparatów inspirowana sową Hedwigą, a na metalowej ramce bocznej wygrawerowano laserowo hasło „Welcome to Hogwarts”, co stanowi kolejny element tego starannie opracowanego designu. W centralnej części plecków umieszczono subtelne herby czterech domów z Hogwartu, a do ich stworzenia została zastosowana wspomniana technologia reagująca na światło. W promieniach słońca godła ukazują swoje charakterystyczne barwy i przypominają o ceremonii przydziału do odpowiedniego domu, którą przeżywa każdy uczeń rozpoczynający naukę w Hogwarcie.



Aby użytkownik mógł jeszcze mocniej zanurzyć się w czarodziejskim klimacie, w realme 16 Pro Harry Potter Edition pojawiły się także wyjątkowe funkcje systemowe. Kultowe motywy znalazły się w każdym elemencie specjalnego interfejsu – od tapet i ikon aplikacji po animacje i tryb GT, dzięki czemu zwykłe korzystanie z telefonu zamienia się w wizytę w Hogwarcie. Specjalne pudełko, w którym użytkownik otrzymuje najnowszy smartfon realme, to wierne odwzorowanie słynnego kufra Harry’ego Pottera. Co więcej, skrywa ono zestaw wyjątkowych gadżetów, o których marzy każdy młody czarodziej. W środku znajduje się m.in. list o przyjęciu do Hogwartu, bilet na pociąg z peronu 9¾, zakładki do książek z herbami czterech domów, pocztówki z bohaterami przygód o Harrym Potterze, etui na telefon z wytłoczonym logo szkoły oraz igła z herbem Hogwartu do otwierania przegródki z kartą SIM.



Profesjonalne portrety bez wysiłku i magiczna wydajność

Model realme 16 Pro Harry Potter Edition zaprojektowano również z myślą o tworzeniu portretów w wysokiej rozdzielczości, zachowujących wyjątkową ostrość, głębię i naturalne kolory. Aparat LumaColor 200 MP oraz technologia LumaColor IMAGE z certyfikatem TÜV gwarantują, że fotografowany obiekt będzie wyróżniał się dopracowanym rozmyciem tła (bokeh) i wiernie odwzorowanymi odcieniami skóry przy różnych ogniskowych. Z kolei aparat przedni o rozdzielczości 50 MP sprawia, że każde selfie będzie ostre i wyraźne.



Te potężne elementy wyposażenia dopełnia zaawansowana sztuczna inteligencja, która zapewnia innowacyjne funkcje wspomagające robienie zdjęć i wideo, co ułatwia codzienne zadania i kreatywną pracę. O idealne ujęcia dba Mistrz kadrowania AI, który automatycznie podpowiada, jak wybrać najlepszy kadr i optymalne przybliżenie. Z kolei Kreator zdjęć AI pozwala na błyskawiczną edycję fotografii za pomocą prostych poleceń. To właśnie dzięki tej funkcji można poczuć się jak prawdziwy czarodziej – wystarczy jeden krótki prompt lub komenda, aby z łatwością dodać na zdjęciu szatę ulubionego domu z Hogwartu lub wcielić się w zawodnika quidditcha, np. goniącego na miotle za zniczem. Dopełnieniem tych możliwości jest Błyskawiczny klip AI, umożliwiający tworzenie w zaledwie kilka sekund wideo gotowych do publikacji w social mediach. Smartfon ponadto jest niezwykle wydajny za sprawą nowoczesnego procesora MediaTek Dimensity 7300 Max, a dzięki wyświetlaczowi AMOLED o odświeżaniu do 144 Hz zapewnia niezwykle płynny i wyrazisty obraz, sprawdzający się zarówno podczas pracy wielozadaniowej, jak i rozrywki.



Urządzenie wyposażono w baterię o pojemności 6500 mAh oraz technologię ładowania 45W, co pozwala na błyskawiczne uzupełnienie brakującej mocy. Telefon jest przy tym w pełni przygotowany na trudniejsze warunki użytkowania – jego odporność na wodę i pył w standardzie IP69 pozwala skutecznie ochronić przed codziennymi niespodziankami.





Magia dźwięku z realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition

Wraz z telefonem firma zaprezentowała słuchawki realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition. Także sprzęt audio zyskał designerskie elementy inspirowane Hogwartem. W tym limitowanym zestawie użytkownicy znajdą brązowe słuchawki, bardzo małe etui ładujące przypominające miniaturowy kufer Harry’ego Pottera, a także dzianinowy pasek na ramię, który pozwala nosić etui niczym gadżet rodem ze szkolnych korytarzy. Słuchawki łączą aktywną redukcję szumów (ANC) do 50 dB z ultraszerokim pasmem częstotliwości 5000 Hz, dzięki czemu odcinają dźwięki otoczenia i zapewniają słynne, immersyjne brzmienie. Zastosowano w nich tytanowe przetworniki 12,4 mm, a całość otrzymała certyfikat Hi-Res Audio, co tylko stanowi potwierdzenie czystości i wysokiej jakość dźwięku. Sprzęt mieści się w kompaktowym dopasowanym do dłoni etui i świetnie sprawdzi się podczas podróży.



Wydajność słuchawek T500 Pro pozwala na długotrwałe i komfortowe użytkowanie, łączny czas odtwarzania to do 56 godzin, dzięki czemu można zapomnieć o konieczności częstego ładowania. Za jakość połączeń głosowych odpowiada system sześciu mikrofonów wspierany przez algorytmy sztucznej inteligencji, które redukują szumy podczas rozmów. Stabilną łączność zapewnia technologia Bluetooth 6.1, a certyfikat IP55 gwarantuje odporność na kurz i wodę, sprzęt jest bezpieczny podczas codziennych aktywności.



Ceny i dostępność

Od dziś nowy smartfon realme 16 Pro Harry Potter Edition (12/256) w cenie 2999 PLN jest dostępny w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, a także na Allegro i realmeshop.pl oraz u operatorów sieci Play, Plus, Orange i T-Mobile.



Natomiast bezprzewodowe słuchawki realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition za 499 PLN są do nabycia w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, a także na Allegro, realmeshop.pl i u operatorów sieci operatorów sieci Play, Plus, Orange i T-Mobile.



























źródło: Info Prasowe - realmy