realme - biała księga żywotności, bateria 7000 mAh i ładowanie 120 W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme, we współpracy z TÜV Rheinland, oficjalnie przedstawiło raport „Przyszłość technologii baterii”, który potwierdza, że firma stoi na pozycji pioniera w dziedzinie innowacji akumulatorów. Nadchodząca seria GT 7 stanowić będzie świadectwo przełomowych osiągnięć marki w tym obszarze – a to dzięki najsilniejszemu w branży połączeniu baterii 7000 mAh i ładowania 120 W. Biała księga jest zapisem ewolucji technologii baterii do telefonów komórkowych i podkreśla jednocześnie rosnące zapotrzebowanie na ich większą pojemność i lepszą wydajność. Tradycyjne baterie litowo-jonowe mają pewne ograniczenia, takie jak gęstość energii i szybkie starzenie się materiału. Aby sprostać tym wyzwaniom, branża technologiczna przyjęła różne strategie w zakresie optymalizacji baterii i oferuje akumulatory nowego typu i rozwiązania wieloogniwowe.







Pionierskim rozwiązaniem realme w tym obszarze są wprowadzone własne innowacje zarówno w zakresie ładowania, jak i innych technologii akumulatorowych. To na przykład szybkie ładowanie o mocy 320 W, zasilane dzięki rozwiązaniu DCX step-down ze sprzężeniem magnetycznym, które pozwala w pełni naładować telefon koncepcyjny w zaledwie 4 minuty i 30 sekund. Dodatkowo dzięki optymalizacji konfiguracji wielu ogniw za pomocą precyzyjnego systemu BMS i rozwiązań AI realme wydłużyło żywotność baterii i zapewnia jednocześnie kompleksowe bezpieczeństwo zarówno na poziomie ogniw, jak i samych urządzeń. W przyszłości wymagania konsumentów, innowacje technologiczne i przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju będą wspólnie napędzać progres w obszarze baterii. realme dokłada wszelkich starań, aby akumulatory o dużej pojemności spełniały wszelkie standardy bezpieczeństwa, były stabilne i długowieczne.



Biała księga jest dostępna pod Tym Adresem.



Najmocniejsza kombinacja

W branży smartfonów ogromne wyzwanie stanowi współistnienie ogromnej baterii i wydajnego ładowania. Tradycyjnie akumulatory o dużej pojemności i szybkie uzupełnianie energii nie są kompatybilne ze względu na kwestie bezpieczeństwa, a ładowanie baterii o dużej pojemności (np. 7000 mAh) jest wolniejsze – przeważnie graniczną jest moc 80 W. Najnowsza seria realme GT 7 wprowadza innowacje w tym obszarze i otwiera nowe możliwości, które ustanowią nowy punkt odniesienia na rynku smartfonów.











źródło: Info Prasowe - realmy