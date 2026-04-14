realme 16 5G – Mistrz portretów AI, już dostępny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowy smartfon marki realme, jest już dostępny w Polsce. realme 16 5G został zaprojektowany z myślą o młodych użytkownikach, którzy kreatywnie wyrażają siebie dzięki fotografii portretowej oraz wizualnemu storytellingowi. Najnowszy realme 16 5G dzięki podwójnemu systemowi aparatów 50 MP wspieranemu przez sztuczną inteligencję, przełomowym innowacjom w obrębie selfie oraz wyjątkowo wytrzymałej baterii o pojemności 6550 mAh redefiniuje standardy wydajności i możliwości pośród urządzeń ze średniego segmentu. Za fotograficzne możliwości nowego smartfona odpowiada funkcja Mistrz portretów AI, wykorzystująca przedni aparat 50 MP oraz tylną jednostkę Sony IMX852 o tej samej rozdzielczości.







Główny aparat Sony 50 MP LumaColor, wyposażony w matrycę 1/2.93 cala oraz przysłonę f/1.8 z autofocusem gwarantuje ostrość obrazu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych, a przedni aparat oddaje naturalne odcienie skóry i precyzyjne renderowanie rysów twarzy. Absolutną nowością w branży jest umieszczone na tylnej obudowie lusterko do selfie, które pozwala od razu na idealne kadrowanie ujęć przy użyciu najlepszego dostępnego sensora, a efekt dodatkowo wzmacnia pierścieniowa lampa błyskowa Aura Ring Flash. Całości dopełnia algorytm LumaColor Image, znany z serii realme 16 Pro, który dba o autentyczne tekstury, żywiołową grę światła i cienia oraz wierne odwzorowanie kolorów.



Kreatywność użytkowników pobudzą również inteligentne rozwiązania programowe, w tym np. tryb Vibe Master, pozwalający na personalizację parametrów i tworzenie unikalnych wizji artystycznych. Po wykonaniu ujęcia Kreator zdjęć AI umożliwia błyskawiczną edycję za pomocą komend głosowych lub tekstowych, a funkcje AI StyleMe oraz AI LightMe potrafią w ułamku sekundy odmienić klimat fotografii. Smartfon wyposażony jest również w zaawansowane narzędzia, takie jak Idealne zdjęcie AI do zmiany wyrazu twarzy na już wykonanym ujęciu, Rozjaśnienie portretu AI oraz Błyskawiczny klip AI, który automatycznie montuje efektowne rolki gotowe do udostępnienia w mediach społecznościowych. Dodatkowo Inteligentna pętla AI przewiduje działania użytkownika i usprawnia obsługę telefonu, a Podsumowanie nagrań AI tworzy transkrypcje oraz skrócone raporty z rozmów zarejestrowanych dyktafonem.



W kwestii konstrukcji realme 16 5G wprowadza filozofię Air Design, która łączy lekkość z wytrzymałością. To urządzenie o smukłym profilu (8.1 mm) i ważące zaledwie 181 g, mimo zastosowania potężnej baterii. Symetryczna wyspa aparatów sprawia, że telefon położony na płaskiej powierzchni zachowuje stabilność, a tylny panel Aurora Wings z unikalną teksturą gradientową tworzy dynamiczny efekt wizualny przypominający pióra, mieniący się w odcieniach niebieskiego i złota. Wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6.57 cala charakteryzuje się odświeżaniem 120 Hz, jasnością szczytową sięgającą 4200 nitów oraz rozdzielczością FHD+, co przy ultrawąskiej dolnej ramce 2.23 mm gwarantuje najlepsze wrażenia wizualne.



Za wydajność urządzenia odpowiada procesor MediaTek Dimensity 6400 Turbo, wspierany przez 8 GB pamięci RAM z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 10 GB dynamicznej pamięci VRAM (DRE) oraz 256 GB pamięci masowej. Aby smartfon działał niezawodnie nawet podczas najbardziej intensywnych zadań, wyposażono go w zaawansowany system chłodzenia z komorą parową o powierzchni 6050 mm². Energii dostarcza tytaniczna bateria o pojemności 6550 mAh i szybkie ładowanie 45W SuperVOOC. System zarządzania energią obejmuje funkcję inteligentnego bypassingu, która chroni akumulator podczas użytkowania w trakcie ładowania, oraz algorytm Titan Long-Life, gwarantujący utrzymanie co najmniej 80% kondycji ogniwa po 1600 cyklach ładowania, co przekłada się na około 6 lat niezawodnej pracy.



realme 16 5G wyznacza również nowe standardy ochrony: uzyskał certyfikat IP69 Pro, co oznacza pełną odporność na pył, strumienie wody pod wysokim ciśnieniem oraz zanurzenie, więc sprawdzi się w najbardziej wymagających warunkach outdoorowych. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 16 z nowym interfejsem realme UI 7.0. Urządzenie wspiera technologię eSIM, posiada pilot na podczerwień i jest dostępne w dwóch eleganckich kolorach: czarnym oraz białym.



Cena i dostępność

Najnowszy smartfon realme 16 5G (8/256) jest już dostępny do nabycia za 1599 PLN u operatorów sieci Play, Plus i Orange.











źródło: Info Prasowe - realmy