realme 7 od dziś w polskich sklepach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme 7 to smartfon, który w swojej niewygórowanej cenie oferuje więcej niż można by przypuszczać. Wydajny procesor oraz ekran z szybkim odświeżaniem, a na dokładkę szybkie ładowanie, całkiem pojemną baterię oraz 3-letnią gwarancję. Mocnym punktem w specyfikacji realme 7 jest jego serce - najnowszy układ MediaTek Helio G95, którego 300 000 punktów wykręconych w benchmarku AnTuTu zapewne ucieszy gamerów. Wydajność, to także coś więcej niż tylko brak lagów w mobilnym Fortnite. Ośmiordzeniowy procesor, którego zegary osiągają 2,05 GHz, pozwala na komfortowe korzystanie ze wszystkich mobilnych aplikacji.







Zależnie od wybranego wariantu, realme 7 oferuje w 4, 6 lub nawet 8 GB pamięci RAM. Użytkownik ma do dyspozycji również 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Można ją rozszerzyć za pomocą karty microSD bez utraty funkcjonalności Dual SIM.



Smartfon dla graczy musi wyróżniać się również ekranem, który jest w stanie zapewnić płynne wyświetlanie obrazu. realme 7 to solidne 6.5 cala wyświetlacza LCD IPS o rozdzielczości FHD+, odświeżanego z częstotliwością 90 Hz. Ekran pokrywa 90.5% frontu urządzenia i świeci z mocą 480 nitów.



Dobry smartfon powinien długo działać i szybko się ładować. realme wyposażyło model 7 w baterię o pojemności 5000 mAh, która nawet dla osób intensywnie korzystających z telefonu powinna wystarczyć na cały dzień pracy. Za ładowanie odpowiedzialny jest tu autorski system Dart Charge o mocy 30 W. Rozładowany realme 7 potrzebuje 26 minut na uzupełnienie baterii do 50% i 65 minut na załadowanie jej do pełna. W swojej klasie to więcej niż przyzwoity wynik.



Producent zadbał również o to, żeby smartfon nie został w tyle pod względem funkcjonalności foto. realme 7 wyposażony jest w poczwórny aparat główny, z sensorem 48 MP i przesłoną f/1.8. Wspiera go ultraszerokokątny obiektyw 8 MP oraz dodatkowe oczka do trybu makro i portretów. Za selfie odpowiada 16 MP aparat przedni z przesłoną f/2.0. Smartfon rejestruje wideo w formacie 4K w 30 klatkach na sekundę.



realme 7 dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych – mglistym błękicie (Mist Blue) oraz mglistej bieli (Mist White). Cechą charakterystyczną konstrukcji jest zlokalizowany z boku czytnik linii papilarnych.



realme 7 można od dziś zakupić w największych krajowych sieciach z elektroniką oraz w oficjalnym internetowym sklep-realme.pl.

realme 7 (4 GB + 64 GB) – 799 PLN (dostępny wyłącznie w x-kom)

realme 7 (6 GB + 64 GB) – 899 PLN (dostępny w: RTV EURO AGD, Media Expert, x-kom, Neonet, Komputronik, sklep-realme.pl)

realme 7 (8 GB + 128 GB) – 1099 PLN (dostępny wyłącznie w RTV EURO AGD)























Źródło: Info Prasowe / realme