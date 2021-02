realme 7i o 100 złotych taniej...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme 7i to smartfon, dzięki któremu można na dłużej zapomnieć o ładowarce. Dzięki promocji jego rekordowy czas pracy i wyróżniające się w tej klasie urządzeń możliwości fotograficzne, są teraz dostępne za 599 PLN. Model 7i zadebiutował w Polsce w grudniu. Wyposażony jest w ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G85 i 4GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej, ale prawdziwą gwiazdą jest bateria o pojemności 6000 mAh. Smartfon na jednym naładowaniu pozwala na 11 godzin grania, 25 godzin oglądania YouTube czy niemal 120 godzin słuchania muzyki w Spotify. W cyklu mieszanym jest w stanie wytrzymać 3-4 dni poza ładowarką, a czas czuwania sięga aż 45 dni.







W swojej klasie oferuje też warty uwagi 48 MP aparat główny z funkcją AI, dodatkowo wspierany przez 8 MP oczko dedykowane zdjęciom ultraszerokokątnym. Zestaw foto uzupełnia obiekty makro 2 MP, a dyskretny notch nad ekranem o przekątnej 6,5 cala kryje 8 MP aparat do selfie.



Obudowa realme 7i wykonana jest z odpornego na ścieranie tworzywa w dwóch wersjach kolorystycznych (Glory Silver oraz Victory Blue), a sam smartfon pewnie leży w dłoni dzięki jej teksturowaniu. Z tyłu obudowy zlokalizowany jest również czytnik biometryczny. Standardem jest także tryb dual SIM z dodatkowym slotem na kartę pamięci (2x nanoSIM + microSD).



realme 7i od 17.02 do 7.03 będzie można kupić za 599 PLN, a więc o 100 złotych taniej w stosunku do ceny standardowej. Akcją promocyjną objęte są oba warianty kolorystyczne. Smartfon będzie tańszy w sieciach: RTV EURO AGD, X-kom, Media Expert, Neonet, Komputronik, Morele, Empik oraz w sklepach oficjalnych realmeshop.pl oraz sklep-realme.pl. Od 18 lutego smartfon można będzie kupić taniej również w sieci Play.



























Źródło: Info Prasowe / realme