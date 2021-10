realme 8 w wersji 8/128 GB trafił do Polski

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme 8 to jeden z największych tegorocznych hitów w ofercie marki realme. Teraz dostępny jest również w wersji z większą pamięcią RAM. Smartfon zadebiutował w Polsce w kwietniu i został doceniony zarówno przez media jak i swoich użytkowników za bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Wyróżnia się znakomitym ekranem sAMOLED 6,4” z czytnikiem linii papilarnych, dużymi możliwościami fotograficznymi oraz pojemną baterią oferującą dodatkowo szybkie ładowanie 30 W. Sercem realme 8 jest gamingowy procesor MediaTek Helio G95, a samo urządzenie jest wyjątkowo lekkie (177 g) oraz smukłe (160,6 x 73,9 x 7,99 mm). Pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką realme UI 2.0.







Do tej pory polscy konsumenci mogli wybierać pomiędzy wariantami 4/64 GB lub 6/128 GB. Na sklepowych półkach właśnie zadebiutowała najmocniejsza wersja smartfonu oferująca aż 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Wyceniona została na 1149 złotych. realme 8 8/128 GB można nabyć w dwóch kolorach: srebrnym z motywem Dare to Leap na obudowie (Cyber Silver) oraz czarnym, bez charakterystycznego sloganu marki (Punk Black).



Smartfon trafił do większości sklepów z elektroniką użytkową (tzw. open market), dołączając do już dostępnych w ofertach partnerów wariantów pojemnościowych: 4/64 oraz 6/128 GB. Można go również kupić w obu oficjalnych sklepach internetowych marki: sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl. Dostępność poszczególnych wersji kolorystycznych realme 8 8/128 GB może być uzależniona od bieżących dostaw smartfonów.