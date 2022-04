realme 9 Pro+ Free Fire, już dostępny w europejskiej sprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme informuje, że realme 9 Pro+ Free Fire - nowy smartfon inspirowany popularną grą mobilną Garena Free Fire – od dziś jest dostępny na europejskim rynku. Design, który podbije serca fanów gamingu. Limitowana edycja realme 9 Pro+ Free Fire to efekt współpracy najdynamiczniej rozwijającej się marki smartfonów na świecie oraz jednej z najpopularniejszych gier na urządzenia mobilne. W historii realme nie jest to jednak jedyny przykład produktu łączącego innowacyjne technologie z trendami designu. Już wcześniej marka nawiązywała współpracę ze znanymi projektantami: Naoto Fukasawa współtworzył serię realme GT 2, a projektant Hermès José Lévy pomagał projektować bezprzewodowe słuchawki realme Buds Q.







Inspirując się uniwersum gry Garena Free Fire i jego elementami, firma realme zaprojektowała wyjątkowy smartfon o holograficznej obudowie. Nowy realme 9 Pro+ Free Fire zmienia kolor w zależności od kąta padania światła, uzyskując niezwykle dynamiczny efekt.



Co więcej, smartfon posiada unikatowe motywy interfejsu. Jego opakowanie wyróżnia się nie tylko dopracowanym designem, ale również zawartością. Poza limitowanym telefonem, fani gry znajdą w nim również całą serię wyjątkowych gadżetów, w tym mapę uniwersum Free Fire oraz kolekcjonerskie naklejki.



realme 9 Pro+ Free Fire to nie tylko wyjątkowe wzornictwo, lecz również wydajność na miarę najbardziej wymagających gier mobilnych. Jest to jeden z pierwszych na świecie telefonów wyposażonych w procesor Dimensity 920 5G i dwa rdzenie A78 prime, które zapewniają dużą szybkość i wysoką wydajność działania. W połączeniu z wyświetlaczem Super AMOLED 90 Hz, podwójnym głośnikiem stereo Dolby Atmos, silnikiem liniowym osi X oraz 60-watowym ładowaniem SuperDart, telefon zapewnia płynności rozgrywki na flagowym poziomie.



























Źródło: Info Prasowe / realme