realme C67 zadebiutuje w Polsce już 6 lutego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

irma realme z dumą ogłasza planowaną na 6 lutego premierę swojego najnowszego smartfona – „Nowego Mistrza” - realme C67. Telefon wyróżnia się aparatem 108 MP z 3-krotnym zoomem w matrycy oraz topowym, w swoim segmencie, procesorem Snapdragon 685. Smartfon realme C67 charakteryzuje się nowoczesnym wzornictwem, najcieńszą konstrukcją w swoim segmencie (7,59 mm) i będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: zielonym i czarnym. Nowe urządzenie marki otwiera także nowy rozdział w kategorii telefonów „entry level”. Producent zaoferuje najnowszy model bez plastikowego wspornika pod ekranem, co jest cechą projektową zwykle zarezerwowaną dla flagowych urządzeń. Realme C67 będzie zasilany przez procesor Snapdragon 685 6nm. Będzie to pierwszy chipset firmy Qualcomm zastosowany w serii C od realme.









Źródło: Info Prasowe - realmy