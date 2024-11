realme GT 7 Pro - bateria 6500 mAh i szybkie ładowanie 120 W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już w listopadzie marka realme zaprezentuje w Polsce swój najnowszy flagowy smartfon - realme GT 7 Pro. Urządzenie wyposażono w procesor Snapdragon 8 Elite, tytaniczną baterię o pojemności 6500 mAh i szybkie ładowanie 120 W. Bateria w nowym urządzeniu realme wykorzystuje zaawansowaną technologię anody krzemowo-węglowej z wiodącą w branży 10% zawartością krzemu i może wytrzymać temperatury nawet do -30˚C. Co więcej, realme GT7 Pro jest wyposażony w ultraszybkie ładowanie 120W. Zaledwie 5 minut ładowania zapewnia do 7 godzin rozmów. Urządzenie można naładować do 50% w 13 minut i osiągnąć pełną baterię w imponujące 37 minut. Dla porównania, iPhone 16 Pro Max z akumulatorem 4685 mAh i ładowaniem 20 W, potrzebuje około 35 minut, aby naładować się do 50%.







Jako pierwszy flagowiec wyposażony we flagowy układ Snapdragon 8 Elite, realme GT 7 Pro stoi na czele innowacji. Ten potężny prcoesor, wykonany przy użyciu wiodącej technologii 3 nm, zapewnia znaczną poprawę efektywności energetycznej o 44% i niezwykły wzrost wydajności o 45%. Umożliwia płynną wielozadaniowość, niewiarygodnie szybkie uruchamianie aplikacji i płynne wrażenia z gier, zapewniając użytkownikom możliwość korzystania z pełnego potencjału urządzenia bez żadnych opóźnień i spowolnień.



Premiera nowego produktu zanurzy uczestników w kreatywnej eksploracji rewolucyjnych możliwości Sztucznej Inteligencji w GT 7 Pro, które zaprezentują narzędzia fotograficzne wzmocnione przez obecność AI czy funkcję szkicowania AI do obrazu. realme GT 7 Pro pozwala użytkownikom uwolnić swoją kreatywność i na nowo zdefiniować granice mobilnych możliwości AI.











źródło: Info Prasowe - realmy