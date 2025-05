realme GT 7 – pierwszy w Europie procesor Dimensity 9400e

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka realme z przyjemnością ogłasza, że wkrótce zaprezentuje przełomowe osiągnięcia technologiczne w smartfonach z nadchodzącej serii GT 7. Wyposażono je w najmocniejszą w branży kombinację baterii 7000 mAh oraz ładowania 120 W, a jeden z modeli bazuje także na debiutującym na rynku europejskim procesorze MediaTek Dimensity 9400e. W smartfonach z serii GT 7 pojawia się pierwszy raz zastosowane w branży połączenie baterii 7000 mAh i ładowania 120 W, co rozwiązuje wcześniejszy problem z połączeniem pojemności akumulatora z szybkością ładowania w jednym urządzeniu. Ze względu na bezpieczeństwo i ograniczenia techniczne tradycyjne ogniwa o dużej pojemności można było ładować jedynie w powolny sposób. Przełomowe rozwiązanie realme zapewnia pełne naładowanie baterii w zaledwie 40 minut.







realme GT 7 będzie pierwszym w Europie smartfonem zasilanym przez procesor MediaTek Dimensity 9400e. Został zbudowany z wykorzystaniem najnowocześniejszej architektury wielordzeniowej i osiąga wyniki w rankingu AnTuTu przekraczające 2.25 miliona punktów, co plasuje go wśród trzech najlepszych procesorów urządzeń z Androidem. Jego rdzeń X4 Prime Core, zwiększone częstotliwości taktowania i specjalny silnik AI umożliwiają płynne wykonywanie wielu zadań jednocześnie, korzystanie z gier klasy konsolowej i funkcji opartych na sztucznej inteligencji.



Wydajność w grach jest dodatkowo zwiększona dzięki technologii realme GT Boost, która optymalizuje liczbę klatek na sekundę i wydajność energetyczną. GT 7 utrzymuje stałe 120 FPS w 20 najpopularniejszych grach, nawet podczas długich sesji grania, dzięki automatycznemu przewidywaniu obciążenia i dostosowaniu wydajności w trybie milisekundowym. Seria realme GT 7 zapewnia nie tylko ponadprzeciętną wydajność, ale także wykorzystuje przełomowe rozwiązanie termiczne Graphene IceSense Design. W tej innowacyjnej technologii zastosowany został grafen, zintegrowany z tylną obudową telefonu, co umożliwia skuteczne rozpraszanie ciepła w zakresie 360 stopni. W rezultacie urządzenie zachowuje optymalną wydajność nawet podczas intensywnego użytkowania.

















źródło: Info Prasowe - realmy