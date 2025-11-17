realme GT 8 Pro nadchodzi! Polska premiera, już 2 grudnia

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Marka technologiczna realme oficjalnie potwierdziła nadchodzącą polską datę premiery swojego flagowca. realme GT 8 Pro pojawi się w naszym kraju już 2 grudnia. Urządzenie z modułową, wymienną wyspą aparatu będzie dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych – białym i niebieskim. realme GT 8 Pro jako jeden z pierwszych flagowców w Europie został wyposażony w najnowszy procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ośmiordzeniowa jednostka bazująca na nowej architekturze 2+6 osiąga taktowanie na poziomie 4.61 GHz, co przekłada się na wyjątkowo wysoką wydajność – zarówno w grach, jak i podczas codziennego użytkowania. Dodatkowo marka zastosowała autorskie technologie Hyper Vision+ AI Chip oraz GT BOOST 3.0, które wynoszą mobilny gaming na zupełnie nowy poziom: to m.in. jednoczesne uruchomienie dwóch wymagających tytułów.







Współpraca z RICOH GR

Nowy flagowy smartfon realme to również owoc współpracy z renomowaną marką fotograficzną RICOH IMAGING COMPANY LTD, a o jej efektach użytkownicy przekonają się podczas korzystania z aparatu realme GT 8 Pro. W smartfonie zastosowano szereg spersonalizowanych rozwiązań, takich jak klasyczne tony RICOH GR czy dwie kultowe ogniskowe znane z aparatów RICOH GR – 28 mm do szerokich kadrów oraz 40 mm do wyjątkowych portretów.



Spersonalizowany wygląd urządzenia

Użytkownicy realme GT 8 Pro zyskują niespotykaną dotąd możliwość personalizacji swojego smartfona. Marka wprowadziła wymienne wyspy aparatów, dzięki czemu można zastąpić standardowy moduł dowolnym innym kompatybilnym komponentem. Dodatkowo niebieska wersja urządzenia została wyposażona w tylny panel wykonany z wegańskiej skóry przypominającej w dotyku papier, stworzonej z recyklingowanych tworzyw sztucznych i tekstyliów.



realme GT 8 Pro pojawi się na polskim rynku 2 grudnia. Marka już wkrótce poda szczegóły dotyczące dostępności i cen urządzenia.





























źródło: Info Prasowe - realmy