realme GT 8 Pro nadchodzi! Polska premiera, już 2 grudnia

Marka technologiczna realme oficjalnie potwierdziła nadchodzącą polską datę premiery swojego flagowca. realme GT 8 Pro pojawi się w naszym kraju już 2 grudnia. Urządzenie z modułową, wymienną wyspą aparatu będzie dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych – białym i niebieskim. realme GT 8 Pro jako jeden z pierwszych flagowców w Europie został wyposażony w najnowszy procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ośmiordzeniowa jednostka bazująca na nowej architekturze 2+6 osiąga taktowanie na poziomie 4.61 GHz, co przekłada się na wyjątkowo wysoką wydajność – zarówno w grach, jak i podczas codziennego użytkowania. Dodatkowo marka zastosowała autorskie technologie Hyper Vision+ AI Chip oraz GT BOOST 3.0, które wynoszą mobilny gaming na zupełnie nowy poziom: to m.in. jednoczesne uruchomienie dwóch wymagających tytułów.



Współpraca z RICOH GR
Nowy flagowy smartfon realme to również owoc współpracy z renomowaną marką fotograficzną RICOH IMAGING COMPANY LTD, a o jej efektach użytkownicy przekonają się podczas korzystania z aparatu realme GT 8 Pro. W smartfonie zastosowano szereg spersonalizowanych rozwiązań, takich jak klasyczne tony RICOH GR czy dwie kultowe ogniskowe znane z aparatów RICOH GR – 28 mm do szerokich kadrów oraz 40 mm do wyjątkowych portretów.

Spersonalizowany wygląd urządzenia
Użytkownicy realme GT 8 Pro zyskują niespotykaną dotąd możliwość personalizacji swojego smartfona. Marka wprowadziła wymienne wyspy aparatów, dzięki czemu można zastąpić standardowy moduł dowolnym innym kompatybilnym komponentem. Dodatkowo niebieska wersja urządzenia została wyposażona w tylny panel wykonany z wegańskiej skóry przypominającej w dotyku papier, stworzonej z recyklingowanych tworzyw sztucznych i tekstyliów.

realme GT 8 Pro pojawi się na polskim rynku 2 grudnia. Marka już wkrótce poda szczegóły dotyczące dostępności i cen urządzenia.




źródło: Info Prasowe - realmy
  1. gemba 2025-11-17 23:51,  djluke
    Lepsze aparaty niż OnePlus 15...do czego to doszło...

    w sensie tele jest lepsze (Isocell HP5 vs S5KJN5), a główny i szeroki są identyczne.

    Nie wiem co oni tam ćpią w tym BBK...

  2. gemba 2025-11-18 16:16,  skatan
    op15 to samo .... albo gorzej

