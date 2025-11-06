realme GT 8 Pro zaoferuje modułową, wymienną obudowę aparatu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

realme oficjalnie zapowiada przełomowe rozwiązanie konstrukcyjne w zapowiadanym flagowcu GT 8 Pro: pierwszą w branży wymienną wyspę aparatów. Najnowszy smartfon umożliwi użytkownikom niespotykaną do tej pory personalizację swojego urządzenia, co stanowi kolejny krok w rozwoju designu flagowców. Innowacyjne rozwiązanie realme pozwala zmienić osłonę obiektywu na dowolny, wymienny komponent. Użytkownicy przemienią wygląd urządzenia w kilku prostych krokach: wystarczy, że odkręcą oryginalny element, wybiorą nowy, preferowany, a później zacisną blokadę utrzymującą go we właściwym miejscu.







Rewolucyjność rozwiązania polega na odrzuceniu logiki projektowej „jeden rozmiar dla wszystkich”. Już teraz wyspa aparatu może być odłączana i zastępowana różnorodnymi elementami – okrągłymi, kwadratowymi czy chociażby w kształcie robota. Koncept Color-Mix pozwala na jeszcze dokładniejsze dopasowanie telefonu do upodobań użytkownika. Każdy odcień modułu obiektywu w stylu robota ma subtelnie kontrastujący z korpusem smartfona odcień, co pozwala użytkownikom wybrać swój ulubiony.



realme GT 8 Pro będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: białej i niebieskiej. Opływowe przejście krzywizn, skalibrowane według zasad złotego podziału, idealnie łączy się z podwójną krawędzią 2.5D, co zapewnia bezpieczny i płynny chwyt. Matowa metalowa ramka i zaokrąglony płaski ekran zapewniają komfort nawet podczas długiego użytkowania.



realme stawia na zrównoważony rozwój, dlatego w GT 8 Pro tylny panel został stworzony ze skóry wegańskiej w dotyku przypominającej papier (w niebieskiej wersji kolorystycznej). To materiał wykonany z recyklingowych tworzyw sztucznych i tekstyliów, z unikalnym wzorem słojów i teksturą 3D. Podkreśla on jeszcze bardziej smukły profil smartfona, ale jednocześnie stanowi trwałe i lekkie tworzywo. Do produkcji zastosowano naturalne barwniki organiczne i silikonową powłokę, by nie wytwarzać dodatkowych szkodliwych odpadów. Technologia Photonic Nano-Carving pozwoliła natomiast uzyskać grawerowanie z dokładnością do 0.02 m i jest pierwszą tego typu w branży. Takie podejście marki przyczyniło się do uzyskania certyfikacji Global Recycled Standard i dowodzi, że zrównoważony rozwój i najwyższa jakość nie muszą się wykluczać – a idealnie dopełnią się we flagowym wzornictwie.



















źródło: Info Prasowe / realme