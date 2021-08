realme GT Master Edition już 6 września w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Najnowszy smartfon od realme trafi do Polski już 6 września. Model GT Master Edition łączy w sobie osiągi procesora Snapdragon 778G 5G, przystępną cenę oraz dizajn inspirowany podróżami. Dostępny będzie również w wersji wykorzystującej wegańską skórę. Nowy smartfon ze stajni realme to urządzenie reprezentujące serię GT - oferujące zatem wysokiej klasy podzespoły i zgodnie z filozofią marki, także bardzo konkurencyjnie wycenione. Sercem modelu GT Master Edition jest Snapdragon 778G 5G, najnowszy ze średniopółkowych układów firmy Qualcomm. Wydajny, energooszczędny i wspierający łączność w standardzie 5G.







Specyfikację uzupełnia szybki wyświetlacz sAMOLED FHD+ o przekątnej 6,4” (odświeżanie 120 Hz), oferujący wysoką płynność obrazu – nadający się zarówno dla osób konsumujących treści wideo, jak i dla graczy. Od strony fotograficznej realme GT Master Edition oferuje potrójny aparat główny 64 MP z modułem ultraszerokokątnym 8 MP oraz makro (2 MP). Zestaw ten uzupełnia wysokiej klasy przedni aparat selfie wykorzystujący 32 MP matrycę firmy Sony. Smartfon wspiera najszybszy standard ładowania oferowany przez realme – Super DartCharge 65 W. Baterię o pojemności 4300 mAh można załadować od 0 do 100% w nieco ponad pół godziny.



W modelu GT Master Edition nie zabrakło również modułu NFC (płatności zbliżeniowe), bardzo szybkiego WiFi klasy 6 oraz wsparcia dla standardu dual SIM. Smaczkiem jest obecność złącza słuchawkowego jack 3,5 mm – realme nie zapomniało o audiofilach preferujących klasyczne słuchawki przewodowe.



Smartfon trafi do Polski w dwóch wersjach pojemnościowych: 6/128 GB oraz 8/256 GB. Każda z nich dostępna będzie w trzech wariantach kolorystycznych: białym (Luna White), czarnym (Cosmos Black) oraz szarym (Voyager Grey). Warianty biały oraz czarny dedykowane są dla osób preferujących klasyczne wzornictwo.



GT Master Edition (Voyager Grey) w kolorze szarym powstał we współpracy z japońskim projektantem przemysłowym Naoto Fukasawą. Nawiązuje swoim wzornictwem do walizki podróżnej z charakterystycznymi tłoczeniami (tzw. grillem). Plecki tego wariantu pokryte są skórą wegańską z wygrawerowanym autografem projektanta. Urządzenie zostało nagrodzone w prestiżowym konkursie iF Design Award 2021.



Smartfon waży od 174 do 180 g, zależnie od materiału wykorzystanego do jego wykończenia. Wymiary urządzenia to: 159.2 mm x 73.5 mm x 8.0/8.7 mm. Wariant Voyager Grey jest minimalnie cięższy, ale niezależnie od wersji realme GT Master Edition pozostaje bardzo kompaktowym smartfonem.



Polskie ceny oraz dostępność poszczególnych wersji urządzenia zostaną ujawnione w dniu premiery.

































Źródło: Info Prasowe / realme