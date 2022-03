realme GT NEO 3 - w Chinach już od 22 marca

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najszybciej rozwijająca się marka smartfonów na świecie realme zapowiedziała, że 22 marca wprowadzi na chiński rynek swój najnowszy smartfon: GT NEO 3. Będzie to najszybciej ładujący się telefon na świecie, dzięki zastosowaniu w nim technologii 150 W UltraDart Charging. realme GT NEO 3 swoim designem będzie nawiązywać do świata wyścigów i wysokich prędkości. System ładowania realme GT NEO 3 będzie obsługiwany przez architekturę UltraDart Charging (UDCA - UltraDart Charging Architecture), której możliwości po raz pierwszy zostały zaprezentowane podczas targów MWC 2022 w Barcelonie. UDCA to nowe rozwiązanie, która pozwala na obsługę ładowania o mocy w przedziale 100-200 W. Dzięki tej technologii GT NEO 3 naładuje 50% baterii w 5 minut.







Dodatkowo, zapowiedziany smartfon marki będzie jednym z pierwszych urządzeń wyposażonych w procesor MediaTek Dimensity 8100 Mobile Platform - układ wykonany w technologii 5 nm, posiadający osiem rdzeni (w tym cztery rdzenie Cortex-A78 z taktowaniem 2.85 GHz i cztery rdzenie Cortex-A55 z taktowaniem 2.0 GHz).



O premierze i dostępności realme NEO GT 3 w Polsce będziemy informować na bieżąco.

















Źródło: Info Prasowe / realme