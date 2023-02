realme GT Neo 5 – ­telefon z najszybszym ładowaniem na świecie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme zaprezentowało dziś w Chinach swój najnowszy flagowiec – realme GT Neo 5. Pierwszy na świecie telefon w masowej produkcji, który wyposażono w funkcję ładowania baterii o mocy 240 W. To obecnie najwyższa moc zasilania na świecie! Smartfon wyróżnia się także system oświetlenia RGB, który znajduje się na tylnej obudowie. Francis Wong, dyrektor generalny realme Europe, potwierdził, że telefon trafi na rynek globalny: pod nazwą realme GT 3. Dzięki najszybszemu na świecie ładowaniu, bateria nowego realme GT Neo 5 potrzebuje zaledwie 30 sekund, by przez następne dwie godziny gwarantować możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych. Smartfon posiada trzy pierwsze w branży technologie ładowania: architekturę szybkiego ładowania 240 W, pierwszy w branży niestandardowy kabel ładujący 12A oraz pierwszą na świecie, podwójną mini ładowarkę GaN o mocy 240 W.







Nowy telefon realme posiada baterię o pojemności 4600 mAh, a także otrzymał certyfikat TÜV Rheinland dotyczący jej długowieczności. To gwarancja na ponad 80% pojemności baterii po cyklu 1600 ładowań, czyli dwukrotnie więcej niż standard branżowy.



realme GT Neo 5 wyróżnia się śmiałym, pulsacyjnym oświetleniem RGB umieszczonym na tylnej obudowie. Przez przezroczyste okno użytkownicy mogą zobaczyć metalową płytkę procesora z dedykowanym projektem logo, część płyty głównej, czujnik NFC oraz pierścień oświetleniowy RBG w kształcie litery C. System oświetlenia można regulować i dostosowywać do własnych potrzeb. Niezależnie, czy chodzi o ładowanie, rozrywkę lub powiadomienia, system oświetlenia można spersonalizować za pomocą mnóstwa efektów świetlnych.



realme GT Neo 5 240 W jest od dziś dostępny w Chinach w dwóch wersjach: 16 GB/256 GB oraz 16 GB/1 TB.





















Źródło: Info Prasowe / realme