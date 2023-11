realme GT5 Pro zadebiutuje w Chinach już 7 grudnia

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme zapowiedziało chińską premierę swojego najnowszego smartfona. Model GT5 Pro zostanie zaprezentowany 7 grudnia podczas wydarzenia w Shenzhen. Premierowy produkt ma wyłamać się z konwencjonalnych standardów flagowych telefonów, oferując niezrównane osiągi teleobiektywu. Najnowszy flagowiec realme uosabia dążenie serii GT do perfekcji w zakresie wydajności i fotografii mobilnej. Procesor Snapdragon 8 Gen 3, najsilniejszy jak dotąd układ 5G od Qualcomm, stanie się sercem nowego flagowca realme. Telefon zapewni 30% wzrostu wydajności procesora i 20% poprawę efektywności energetycznej w porównaniu z poprzednimi generacjami urządzeń z serii GT.







Innowacyjność nowego smartfona realme polega także na wyposażeniu go w największy w branży, superlekki peryskopowy teleobiektyw IMX890. Współpraca z Qualcomm i ArcSoft zaowocowała rewolucyjnym podejściem do architektury obrazowania, co sprawia, że realme GT5 Pro stanie się wiodącym modelem wśród telefonów z teleobiektywem.











Źródło: Info Prasowe - realmy